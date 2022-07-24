«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в споре за лидерство

Выигравшие свои матчи в стартовом туре Первой лиги «Краснодар-2» и «Арсенал» боролись за право возглавить турнирную таблицу. После перерыва «быки» остались вдесятером после удаления Рустама Халназарова, и более опытные туляки добились своего. Сергей Ткачёв, Евгений Луценко и Кирилл Панченко забили по голу, устроив сопернику разгром - 3:0.
«Арсенал» с 6 очками стал единоличным лидером.Протокол игры
|65'Ткачёв Сергей (0:1)
|79'Луценко Евгений (0:2)
|87'Панченко Кирилл (0:3)
Агкацев Станислав•Гайворонский Данила•Сухорученко Михаил•Исаенко Олег•Жилкин Григорий84' (Плотников Никита (84') •Кокоев Давид58' (Попов Омар (58') •Ндука Ифеани Давид 52'71' (Пивоваров Дмитрий (71') •Кратков Дмитрий•Апеков Руслан58' (Ознобихин Олег (58') •Самко Владислав84' (Берснев Михаил (84') •Халназаров Рустам 31' 53'
Левашов Михаил•Насыров Исламжан•Сериков Илья• 73'Григалава Гиа•Большаков Кирилл•Мануйлов Роман65' (Суханов Артём Романович (65') •Хромов Данил65' (Алиев Камран (65') •Ткачёв Сергей75' (Ставпец Александр (75') • 83'Панченко Кирилл• 16'Григорян Арутюн70' (Яковлев Михаил (70') •Луценко Евгений 26'
24 июля.