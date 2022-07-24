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Первая лига

«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в споре за лидерство

24 Июля 2022 • 21:06 Комментировать
Краснодар-2
0:3
Арсенал Тула
окончен

Выигравшие свои матчи в стартовом туре Первой лиги «Краснодар-2» и «Арсенал» боролись за право возглавить турнирную таблицу. После перерыва «быки» остались вдесятером после удаления Рустама Халназарова, и более опытные туляки добились своего. Сергей Ткачёв, Евгений Луценко и Кирилл Панченко забили по голу, устроив сопернику разгром - 3:0.

«Арсенал» с 6 очками стал единоличным лидером.Протокол игры

 
Краснодар-20:3Арсенал Тула
  65'Ткачёв Сергей (0:1)
  79'Луценко Евгений (0:2)
  87'Панченко Кирилл (0:3)
Агкацев СтаниславГайворонский ДанилаСухорученко МихаилИсаенко ОлегЖилкин Григорий 84' (Плотников Никита ( 84') Кокоев Давид 58' (Попов Омар ( 58') Ндука Ифеани Давид  52' 71' (Пивоваров Дмитрий ( 71') Кратков ДмитрийАпеков Руслан 58' (Ознобихин Олег ( 58') Самко Владислав 84' (Берснев Михаил ( 84') Халназаров Рустам  31'  53'
Запасные: Гришин ВалентинСафронов РоманБогданец КириллЛогачёв БогданКомар Степан
Левашов МихаилНасыров ИсламжанСериков Илья  73'Григалава ГиаБольшаков КириллМануйлов Роман 65' (Суханов Артём Романович ( 65') Хромов Данил 65' (Алиев Камран ( 65') Ткачёв Сергей 75' (Ставпец Александр ( 75'  83') Панченко Кирилл  16'Григорян Арутюн 70' (Яковлев Михаил ( 70') Луценко Евгений  26'
Запасные: Коченков АнтонМельников НикитаБакалюк НикитаЯнов ДанилаШамов ЕгорАджоев ГурамХабибов АнсорИзотов Роман
24 июля.

 

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Арсенал Тула Краснодар-2
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