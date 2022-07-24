«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в споре за лидерство

Выигравшие свои матчи в стартовом туре Первой лиги «Краснодар-2» и «Арсенал» боролись за право возглавить турнирную таблицу. После перерыва «быки» остались вдесятером после удаления Рустама Халназарова, и более опытные туляки добились своего. Сергей Ткачёв, Евгений Луценко и Кирилл Панченко забили по голу, устроив сопернику разгром - 3:0.

«Арсенал» с 6 очками стал единоличным лидером.Протокол игры