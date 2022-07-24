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Первая лига

«Шинник» обыграл «Акрон» с 0:2

24 Июля 2022 • 19:02 Комментировать
Акрон
2:3
Шинник
окончен

Стартовавшие с сухих поражений «Акрон» и «Шинник» приберегли свои голы на второй тур Первой лиги. Хозяева забили сразу два мяча в стартовые 10 минут усилиями Карима Гираева и Антона Килина. Команда из Ярославля отыгралась после перерыва после ударов Ильи Грузнова и Андрея Семёнова - 2:2. Казалось, соперники набрали первые очки в сезоне, но Грузнов забил еще раз на 90-й минуте (3:2).

Протокол игры 
Акрон2:3Шинник
(1:0) Гираев Карим 6'  
(2:0) Килин Антон 11'  
  55' Грузнов Илья (2:1)
  64' Семёнов Андрей Игоревич (2:2)
  90' Грузнов Илья (2:3)
Волков Сергей  Рогач Иван   35'  Зуев Илья  Матвеев Максим   76' (Марухин Владимир (   76' Чудин Иван  Савичев Константин  Полубояринов Данил   34'   46' (Песегов Евгений (   46' Палиенко Максим  Килин Антон   52' (Азаров Владимир (   52' Гираев Карим   69' (Макаров Сергей (   69' Базелюк Константин   69' (Сасин Дмитрий (   69')
Запасные: Бойцов Ефим  Сагуткин Даниил  Кожедуб Святослав  Сычёв Виталий  Шакуро Павел  Магомедов Алил  Максимчук Артур
Филиппов Михаил  Осипов Евгений   90'  Покидышев Николай  Хитяев Андрей  Семейкин Артём   46' (Самойлов Дмитрий (   46' Семёнов Андрей Игоревич  Соколов Игорь   49'   63' (Савинов Андрей (   63' Зинков Вячеслав   90' (Кулишев Артём (   90' Леонтьев Игорь   90'  Батютин Андрей   63' (Гонгапшев Альбек (   63' Разборов Андрей   46' (Грузнов Илья (   46'   51'   90')
Запасные: Маклаков Иван  Вамбольт Денис  Стешин Евгений  Низамутдинов Эльдар
 24 июля.

 

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окончен Енисей 3:2 Рубин 4.40 3.65 1.80
окончен Родина Москва 1:3 Алания
окончен Акрон 2:3 Шинник 1.58 3.80 6.30
Идет 55 минута Нефтехимик 0:0 ФК Кубань
Идет 18 минута Балтика 0:0 Волгарь
Идет 18 минута Краснодар-2 0:0 Арсенал Тула
Идет 19 минута Динамо Махачкала 1:0 Велес Москва
25.07  20:00 КАМАЗ ... СКА-Хабаровск 2.85 3.05 2.65
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