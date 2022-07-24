«Шинник» обыграл «Акрон» с 0:2

Стартовавшие с сухих поражений «Акрон» и «Шинник» приберегли свои голы на второй тур Первой лиги. Хозяева забили сразу два мяча в стартовые 10 минут усилиями Карима Гираева и Антона Килина. Команда из Ярославля отыгралась после перерыва после ударов Ильи Грузнова и Андрея Семёнова - 2:2. Казалось, соперники набрали первые очки в сезоне, но Грузнов забил еще раз на 90-й минуте (3:2).
Протокол игры
|(1:0) Гираев Карим 6'
|(2:0) Килин Антон 11'
|55' Грузнов Илья (2:1)
|64' Семёнов Андрей Игоревич (2:2)
|90' Грузнов Илья (2:3)
Волков Сергей • Рогач Иван • 35'Зуев Илья • Матвеев Максим 76' ( Марухин Владимир ( 76') • Чудин Иван • Савичев Константин • Полубояринов Данил 34' 46' ( Песегов Евгений ( 46') • Палиенко Максим • Килин Антон 52' ( Азаров Владимир ( 52') • Гираев Карим 69' ( Макаров Сергей ( 69') • Базелюк Константин 69' ( Сасин Дмитрий ( 69')
Запасные: Бойцов Ефим • Сагуткин Даниил • Кожедуб Святослав • Сычёв Виталий • Шакуро Павел • Магомедов Алил • Максимчук Артур
Филиппов Михаил • Осипов Евгений • 90'Покидышев Николай • Хитяев Андрей • Семейкин Артём 46' ( Самойлов Дмитрий ( 46') • Семёнов Андрей Игоревич • Соколов Игорь 49' 63' ( Савинов Андрей ( 63') • Зинков Вячеслав 90' ( Кулишев Артём ( 90') • Леонтьев Игорь • 90'Батютин Андрей 63' ( Гонгапшев Альбек ( 63') • Разборов Андрей 46' ( Грузнов Илья ( 46' 51' ) 90'
Запасные: Маклаков Иван • Вамбольт Денис • Стешин Евгений • Низамутдинов Эльдар
24 июля.