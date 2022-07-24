«Шинник» обыграл «Акрон» с 0:2

Стартовавшие с сухих поражений «Акрон» и «Шинник» приберегли свои голы на второй тур Первой лиги. Хозяева забили сразу два мяча в стартовые 10 минут усилиями Карима Гираева и Антона Килина. Команда из Ярославля отыгралась после перерыва после ударов Ильи Грузнова и Андрея Семёнова - 2:2. Казалось, соперники набрали первые очки в сезоне, но Грузнов забил еще раз на 90-й минуте (3:2).