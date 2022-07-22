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Макаров: «Миранчуку ещё рано возвращаться в Россию»

22 Июля 2022 • 14:40 Комментировать
Акрон
...
Шинник
1.58 3.80 6.30
24.07 17:00

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров высказался о будущем игрока «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, 25-летний Макаров — воспитанник «железнодорожников», игравший с Миранчуком в молодёжной команде «Локомотива».

По мнению футболиста, Миранчуку пока рано возвращаться в Россию, выразив надежду на то, что его давний партнёр по московской команде перейдёт в клуб, где получит больше свободы и игровой практики. 

«Он востребованный футболист и в Россию в любой момент может вернуться. Я считаю, что он неплохо проявлял себя в играх, в которых ему давали время — забивал, отдавал», — цитирует Макарова Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл в составе клуба из Бергамо 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику сборной России проявляет «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук Сергей Макаров Трансферы футбола - лето 2022
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