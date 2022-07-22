Макаров: «Миранчуку ещё рано возвращаться в Россию»

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров высказался о будущем игрока «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, 25-летний Макаров — воспитанник «железнодорожников», игравший с Миранчуком в молодёжной команде «Локомотива».

По мнению футболиста, Миранчуку пока рано возвращаться в Россию, выразив надежду на то, что его давний партнёр по московской команде перейдёт в клуб, где получит больше свободы и игровой практики.

«Он востребованный футболист и в Россию в любой момент может вернуться. Я считаю, что он неплохо проявлял себя в играх, в которых ему давали время — забивал, отдавал», — цитирует Макарова Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл в составе клуба из Бергамо 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику сборной России проявляет «Рома».