Лучшие бомбардиры ФНЛ последних пяти сезонов. Где они? Рекорд важно не только установить, но ещё и удержать. Помните этот известный эпизод из киножурнала «Ералаш»? Оставаться на одном уровне не хочется никому, каждый стремится к развитию. Получилось ли оно у лучших бомбардиров Первой лиги (ФНЛ) пяти прошедших сезонов и где они сейчас?

В сезоне 2017/18 борьба за высокие места шла до последнего тура. В итоге прямую путёвку в РПЛ завоевали «Крылья Советов» и «Оренбург». Прошло пять лет, а последние снова выходят в элитный дивизион, пусть и через стыковые матчи. Закрутились на месте? В сезоне 2017/18 выходить на первую позицию в турнирной таблице представителям края пуховых платков помогал Андрей Козлов, за «Крылья Советов» забивал Сергей Корниленко, но лучшим бомбардиром с 17 забитыми мячами (на два больше, чем у названных оппонентов) оказался Артём Кулишев. Представитель питерского «Динамо», завершившего сезон на шестой позиции, перебрался в «Оренбург», где за 18 матчей РПЛ ему удалось отличиться всего трижды. Затем были «Факел», «Чайка» и «Кубань», но даже в общей сложности за пять последующих лет Кулишев не приблизился к отметке в 17 голов. Очевидно, что сверкнувшему только в одном сезоне форварду, которому через месяц исполнится 29 лет, больше не суждено было проявить себя.

Лучшие бомбардиры Первой лиги

Сезон 2017/18 – Артём Кулишев («Динамо» Санкт-Петербург, 24 года на момент завершения сезона, 17 голов, 6 с пенальти).

Сезон 2018/19 – Максим Барсов («Сочи», 26 лет, 19 голов, 5 с пенальти).

Сезон 2019/20 – Иван Сергеев («Торпедо» Москва, 25 лет, 14 голов, 1 с пенальти).

Сезон 2020/21 – Иван Сергеев («Торпедо» Москва, 26 лет, 40 голов, 5 с пенальти).

Сезон 2021/22 – Максим Максимов («Факел» Воронеж, 26 лет, 22 гола, 4 с пенальти).

Через год, в сезоне 2018/19, «лучшую лигу» покорили «Тамбов» и «Сочи». Первые уже канули в лету, а вторые в прошлом сезоне завоевали серебро в РПЛ. Максиму Барсову, ставшему лучшим голеадором того сезона, было не впервой забивать более пятнадцати мячей за сезон. До этого форвард отличился в «Солярисе», правда, на более скромном уровне второго дивизиона. Однако удержать рекорд не вышло. В следующем сезоне Барсов растворился в РПЛ, а затем был отправлен в аренду в «Балтику». В остальных сезонах Максим отличился ровно десять раз во всех турнирах…

В сезоне 2019/20 «Ротор» и «Химки» завоевали прямые путёвки в РПЛ, а звание лучшего бомбардира досталось Ивану Сергееву из московского «Торпедо», которое финишировало четвёртым. Уже через год Сергеев повторил свой успех, практически утроив количество забитых мячей и установив тем самым «вечный» рекорд Первой лиги. Переход Ивана в питерский «Зенит» скептики воспринимали с долей пессимизма, но форвард не разочаровал, отметившись пятью забитыми мячами за 13 проведённых матчей в составе «сине-бело-голубых». Более того, он даже успел получить вызов в сборную России, но на поле в майке национальной команды ещё не выходил. Пока что это самый качественный пример продолжения и развития карьеры футболиста, выигравшего титул лучшего бомбардира Первой лиги. В завершившемся сезоне 2021/22 лучшим стал Максим Максимов. Уроженец Воронежа, Максимов прошёл непростой путь, успев к 26 годам поиграть за литовский «Атлантас» и «Транкай», македонский «Вардар», литовский РФШ, сербский «Напредак» и московское «Торпедо». Но раскрыться получилось именно на родине – в «Факеле», вместе с которым Максимов оформил выход в РПЛ. Менее чем через месяц будем ждать его появления в элитном дивизионе. Хочется верить, что его карьерный путь будет похож на «дорогу» Ивана Сергеева, и мы получим ещё одного классного нападающего для национальной команды.

Константин Лицин