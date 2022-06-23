Экс-тренер «Велеса» - об уходе из клуба: Мне угрожали и оскорбляли в присутствии команды

Бывший наставник столичного «Велеса» Денис Бушуев рассказал журналистам о том, по какой причине покинул московскую команду.

Бушуев сказал Sport24, что начало в «Велесе» было очень хорошее, но затем начались какие-то нефутбольные моменты, которые привели к реальным угрозам, оскорблениям и полному неуважению со стороны спортивного директора команды Тангиза Путкарадзе.

«Были оскорбления в присутствии команды на тренировке. После такого ни один адекватный человек не продолжит работу», - добавил Бушуев.

Напомним, что московская команда в прошлом сезоне заняла 13-ю строчку в подэлитном российском дивизионе.