«Енисей» нашёл нового тренера

Главный тренер «Знамя Труда» Артём Горлов может возглавить «Енисей».

Горлов является главным претендентом на пост главного тренера красноярского «Енисея», сообщает «Чемпионат». 34-летний специалист может заменить на этой должности Вадима Гаранина, который ранее покинул «Енисей».

Гаранин может возглавить один из клубов Российской премьер-лиги. Этим клубом может стать «Сочи», в случае ухода нынешнего наставника Владимира Федотова в ЦСКА.

Артём Горлов работает в «Знамя Труда» с сентября 2021 года. Подмосковная команда в текущем сезоне ФНЛ-2 группы 2Б занимает 4-е место, набрав 25 очков.