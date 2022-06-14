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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» нашёл нового тренера

14 Июня 2022 • 14:11 Комментировать

Главный тренер «Знамя Труда» Артём Горлов может возглавить «Енисей».

Горлов является главным претендентом на пост главного тренера красноярского «Енисея», сообщает «Чемпионат». 34-летний специалист может заменить на этой должности Вадима Гаранина, который ранее покинул «Енисей».  

Гаранин может возглавить один из клубов Российской премьер-лиги. Этим клубом может стать «Сочи», в случае ухода нынешнего наставника Владимира Федотова в ЦСКА.

Артём Горлов работает в «Знамя Труда» с сентября 2021 года. Подмосковная команда в текущем сезоне ФНЛ-2 группы 2Б занимает 4-е место, набрав 25 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Знамя Труда Фнл Енисей ФНЛ-2 Артём Горлов
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