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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» может усилиться португальским защитником

03 Июня 2022 • 13:08 Комментировать
Томь
2:2
Металлург Липецк
окончен

«Оренбург» заинтересован в подписании защитника «Томи» Дениша Дуарте, сообщает «Матч ТВ».

Действующее соглашение португальца с томским клубом рассчитано до лета 2023 года, однако в нём прописана сумма, за которую можно выкупить игрока, чем и хочет воспользоваться руководство «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает защитника в 250 тысяч евро.

В минувшем сезоне ФНЛ 28-летний Дуарте провёл в составе «Томи» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее он защищал цвета ряда португальских клубов, а также брестского «Динамо».

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» сумел выйти в РПЛ, одолев «Уфу» по сумме двух стыковых матчей (4:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Оренбург Дениш Дуарте
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