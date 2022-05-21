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ФНЛ - Первый дивизион

Вылетающий «Ротор» напоследок победил, «Томь» на 90-й минуте ушла от поражения

21 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Томь
2:2
Металлург Липецк
окончен

Вылетающие в ФНЛ-2 представители первого дивизиона попрощались с турниром. «Ротор» напоследок громил худшую команду двадцадки, «Текстильщик», который в концовке забил гол престижа, - 3:1. Дубль на счету Андреа Чуканова. Волгоградцы финишировали на 18-м месте.

«Томь» забила первой в ворота «Металлурга», на что гости ответили дублем Руслана Ахвледиани. Сибиряки ушли от поражения на 90-й минуте. Команда из Липецка осталась предпоследней, томичи - 14-е.

 

Протокол игры  
Томь 2:2Металлург Липецк
(1:0) Галаджан Артём16'   
  43'Ахвледиани Руслан (1:1)
(2:2) Обивалин Сергей 90'
 57'Ахвледиани Руслан (1:2)
Полетаев ВладиславПочивалин ВалерийГоровых Даниил  62' (Коробов Никита (  62') Климов Игорь  23' (Савиных Данил (  23') Дуарте ДенишЗуйков СергейГордюшенко АстемирКирсанов Никита  83' (Владислав Фещенко (  83') Кубышкин ИльяГаладжан Артём  61' (Обивалин Сергей (  61') Кудряшов Павел  61' (Першин Юрий (  61')
Запасные: Корж КонстантинАрапов ДмитрийСальников ИванСтанисавлевич АлександарКоролёв ВикторСтавпец Александр
Кобзев АлександрШаповалов Руслан  42' (Баязов Вениамин (  42') Иваньков АлександрПоликутин ИльяРедькович ДмитрийСазонов МаксимВойдель Роман   35'Арустамян АртурЯковлев Михаил   66'Великородный Дмитрий  72' (Долгов Павел (  72') Ахвледиани Руслан   58'  72' (Киселёв Геннадий (  72')
Запасные: Поярков ДенисМатюша Максим
21 мая.
Протокол игры 
Текстильщик 1:3Ротор
  40' Чуканов Андреа (0:1)
  69' Чуканов Андреа (0:2)
  75' Щёткин Алексей (0:3)
(1:3) Гогричиани Гоча 78'   
Смирнов Алексей Сергеевич  Косицин Сергей  Макушкин Алексей  Хрипков Андрей  Малания Диего  Горюшкин Алексей  Мосейчук Илья   81' (Вербин Егор (   81'   83' Стеклов Вадим   81' (Бачинский Максим (   81' Сергеев Виктор   29' (Машуков Хачим (   29' Шлёнкин Александр   71' (Матвийчук Семён (   71' Гогричиани Гоча
Запасные: Хусаинов Дамир  Миронов Александр  Сметанкин Александр  Маслов Александр  Карпов Вадим
Обухов Игорь  Макаров Сергей  Пелих Данил  Байрыев Азат  Шахов Виталий   29'  Дудиев Аслан  Чуканов Андреа  Кипиани Николай   71' (Слепов Сергей (   71' Минаев Роман   84' (Абдуллаев Исламитдин (   84' Омар Имран   84' (Школик Игорь (   84' Муллин Камиль   33'   66' (Щёткин Алексей (   66')
Запасные: Мартынов Илья  Терновский Дмитрий
 21 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Томь Текстильщик Металлург Липецк
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окончен СКА-Хабаровск 0:3 Акрон
окончен Краснодар-2 1:3 Спартак-2 2.25 3.55 3.05
окончен Текстильщик 1:3 Ротор 5.20 3.90 1.61
окончен Томь 2:2 Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
Идет 45 минута Алания 2:1 КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
Идет 45 минута Волгарь 1:2 Оренбург 4.90 3.60 1.69
Идет 45 минута Енисей 2:2 Велес Москва 1.60 4.20 4.90
Идет 45 минута Торпедо Москва 0:1 ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
Идет 45 минута Олимп-Долгопрудный 0:1 Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
Идет 45 минута Балтика 0:0 Факел 2.60 3.20 2.70
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