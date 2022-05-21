Вылетающий «Ротор» напоследок победил, «Томь» на 90-й минуте ушла от поражения

Вылетающие в ФНЛ-2 представители первого дивизиона попрощались с турниром. «Ротор» напоследок громил худшую команду двадцадки, «Текстильщик», который в концовке забил гол престижа, - 3:1. Дубль на счету Андреа Чуканова. Волгоградцы финишировали на 18-м месте.
«Томь» забила первой в ворота «Металлурга», на что гости ответили дублем Руслана Ахвледиани. Сибиряки ушли от поражения на 90-й минуте. Команда из Липецка осталась предпоследней, томичи - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Галаджан Артём16'
|43'Ахвледиани Руслан (1:1)
|57'Ахвледиани Руслан (1:2)
Полетаев Владислав•Почивалин Валерий•Горовых Даниил 62' (Коробов Никита ( 62') •Климов Игорь 23' (Савиных Данил ( 23') •Дуарте Дениш•Зуйков Сергей•Гордюшенко Астемир•Кирсанов Никита 83' (Владислав Фещенко ( 83') •Кубышкин Илья•Галаджан Артём 61' (Обивалин Сергей ( 61') •Кудряшов Павел 61' (Першин Юрий ( 61')
Кобзев Александр•Шаповалов Руслан 42' (Баязов Вениамин ( 42') •Иваньков Александр•Поликутин Илья•Редькович Дмитрий•Сазонов Максим•Войдель Роман • 35'Арустамян Артур•Яковлев Михаил • 66'Великородный Дмитрий 72' (Долгов Павел ( 72') •Ахвледиани Руслан 58' 72' (Киселёв Геннадий ( 72')
Запасные: Поярков Денис•Матюша Максим
21 мая.
Протокол игры
|Текстильщик
|1:3
|Ротор
|40' Чуканов Андреа (0:1)
|69' Чуканов Андреа (0:2)
|75' Щёткин Алексей (0:3)
|(1:3) Гогричиани Гоча 78'
Смирнов Алексей Сергеевич • Косицин Сергей • Макушкин Алексей • Хрипков Андрей • Малания Диего • Горюшкин Алексей • Мосейчук Илья 81' ( Вербин Егор ( 81' ) • 83'Стеклов Вадим 81' ( Бачинский Максим ( 81') • Сергеев Виктор 29' ( Машуков Хачим ( 29') • Шлёнкин Александр 71' ( Матвийчук Семён ( 71') • Гогричиани Гоча
Запасные: Хусаинов Дамир • Миронов Александр • Сметанкин Александр • Маслов Александр • Карпов Вадим
Обухов Игорь • Макаров Сергей • Пелих Данил • Байрыев Азат • Шахов Виталий • 29'Дудиев Аслан • Чуканов Андреа • Кипиани Николай 71' ( Слепов Сергей ( 71') • Минаев Роман 84' ( Абдуллаев Исламитдин ( 84') • Омар Имран 84' ( Школик Игорь ( 84') • Муллин Камиль 33' 66' ( Щёткин Алексей ( 66')
Запасные: Мартынов Илья • Терновский Дмитрий
21 мая.