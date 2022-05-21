Вылетающий «Ротор» напоследок победил, «Томь» на 90-й минуте ушла от поражения

Вылетающие в ФНЛ-2 представители первого дивизиона попрощались с турниром. «Ротор» напоследок громил худшую команду двадцадки, «Текстильщик», который в концовке забил гол престижа, - 3:1. Дубль на счету Андреа Чуканова. Волгоградцы финишировали на 18-м месте.

«Томь» забила первой в ворота «Металлурга», на что гости ответили дублем Руслана Ахвледиани. Сибиряки ушли от поражения на 90-й минуте. Команда из Липецка осталась предпоследней, томичи - 14-е.