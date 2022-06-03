В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе к Дуарте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему возможного приобретения защитника «Томи» Дениша Дуарте.

«Сейчас идёт общение между клубами по поводу Дуарте», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Также спортивный директор сообщил, что «Оренбург» планирует усилиться пять-шестью футболистами в летнее трансферное окно.

Напомним, по итогам минувшего сезона подопечные Марцела Лички сумели выйти в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Уфу» (4:3).

В минувшем сезоне ФНЛ 28-летний Дуарте провёл в составе «Томи» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также одной результативной передачей.