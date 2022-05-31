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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-форвард «Ахмата» Митришев покинул «Велес»

31 Мая 2022 • 08:54 Комментировать

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Магомед Митришев принял решение покинуть московский клуб «Велес».

Как сообщает пресс-служба столичной команды, 29-летний российский футболист больше не будет выступать в составе «Велеса». Стороны договорились о расторжении контракта. Стоит отметить, что Митришев перебрался в московский клуб в октябре прошлого года, но в десяти матчах подэлитного дивизиона так и не сумел ни разу поразить ворота соперников.

Напомним, что до этого Магомед Митришев также выступал за грозненский «Ахмат», «Чайку» и нальчинский «Спартак». На данный момент форвард находится без команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Магомед Митришев Велес
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