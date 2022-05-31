Экс-форвард «Ахмата» Митришев покинул «Велес»

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Магомед Митришев принял решение покинуть московский клуб «Велес».

Как сообщает пресс-служба столичной команды, 29-летний российский футболист больше не будет выступать в составе «Велеса». Стороны договорились о расторжении контракта. Стоит отметить, что Митришев перебрался в московский клуб в октябре прошлого года, но в десяти матчах подэлитного дивизиона так и не сумел ни разу поразить ворота соперников.

Напомним, что до этого Магомед Митришев также выступал за грозненский «Ахмат», «Чайку» и нальчинский «Спартак». На данный момент форвард находится без команды.