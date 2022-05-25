Шишкин: Жаль, что «Спартак» отказался от второй команды

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с журналистами высказался по поводу решения боссов московского клуба закрыть вторую команду в ФНЛ.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что ему очень жаль, что руководители «красно-белых» решили отказаться от второй команды. Экс-защитник «красно-белых» назвал это решение странным и отметил, что он бы на месте боссов «Спартака» сделал бы всё для того, чтобы сохранить вторую команду, которая была прекрасным плацдармом для молодых футболистов.

Напомним, что «Спартак-2» был закрыт из-за сокращения финансирования московской команды. В этом сезоне «красно-белые» заняли в ФНЛ седьмую строчку.