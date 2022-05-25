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ФНЛ - Первый дивизион

Шишкин: Жаль, что «Спартак» отказался от второй команды

25 Мая 2022 • 10:06 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с журналистами высказался по поводу решения боссов московского клуба закрыть вторую команду в ФНЛ.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что ему очень жаль, что руководители «красно-белых» решили отказаться от второй команды. Экс-защитник «красно-белых» назвал это решение странным и отметил, что он бы на месте боссов «Спартака» сделал бы всё для того, чтобы сохранить вторую команду, которая была прекрасным плацдармом для молодых футболистов.

Напомним, что «Спартак-2» был закрыт из-за сокращения финансирования московской команды. В этом сезоне «красно-белые» заняли в ФНЛ седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Спартак-2
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