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ФНЛ - Первый дивизион

Защитник сборной России отказывается играть за «Рубин» в ФНЛ

25 Мая 2022 • 08:53 Комментировать

Казанский «Рубин», потерявший прописку в российской Премьер-лиге, может лишиться одного из своих основных футболистов. Ряды команды из Татарстана планирует покинуть защитник Илья Самошников.

По сообщениям «Татар-информ», 24-летний исполнитель не собирается выступать в первенстве ФНЛ. Стороны уже начали обсуждать взаимовыгодный вариант перехода.

В минувшем сезоне Самошников поучаствовал в 27 поединках и отметился одним забитым мячом. Ранее в СМИ появилась новость, что защитника может подписать московский ЦСКА.

Стоимость Ильи оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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