Защитник сборной России отказывается играть за «Рубин» в ФНЛ

Казанский «Рубин», потерявший прописку в российской Премьер-лиге, может лишиться одного из своих основных футболистов. Ряды команды из Татарстана планирует покинуть защитник Илья Самошников.

По сообщениям «Татар-информ», 24-летний исполнитель не собирается выступать в первенстве ФНЛ. Стороны уже начали обсуждать взаимовыгодный вариант перехода.

В минувшем сезоне Самошников поучаствовал в 27 поединках и отметился одним забитым мячом. Ранее в СМИ появилась новость, что защитника может подписать московский ЦСКА.

Стоимость Ильи оценивается в 3,5 миллиона евро.