«Факел» продолжает борьбу за РПЛ, обыграв «КАМАЗ»

Завершился второй из отложенных ранее матчей ФНЛ. Претендующий на повышение в классе «Факел» играл дома против «КАМАЗа», который находится в зоне вылета. В упорной борьбе очки достались команде из Воронежа - 1:0. Гол на 37-й минуте забил Аслан Дашаев.

«Факел» гарантировал себе минимум стыковые матчи, но также отстает от «Торпедо» на три очка, а от «Оренбурга» - на пять. «КАМАЗ» в одном очке от спасения.