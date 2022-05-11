«Факел» продолжает борьбу за РПЛ, обыграв «КАМАЗ»

Завершился второй из отложенных ранее матчей ФНЛ. Претендующий на повышение в классе «Факел» играл дома против «КАМАЗа», который находится в зоне вылета. В упорной борьбе очки достались команде из Воронежа - 1:0. Гол на 37-й минуте забил Аслан Дашаев.
«Факел» гарантировал себе минимум стыковые матчи, но также отстает от «Торпедо» на три очка, а от «Оренбурга» - на пять. «КАМАЗ» в одном очке от спасения.
Протокол игры
|(1:0) Дашаев Аслан37'
Городовой Алексей (Шепилов Денис ( 84' ) • 85'Пейчинович Неманья•Дашаев Аслан•Никитин Андрей Владимирович•Магаль Руслан•Акбашев Роман•Мендель Андрей 61' 69' (Дядюн Владимир ( 69') •Дмитриев Олег 74' (Мастерной Владислав ( 74') •Максимов Максим 14' 69'•Разборов Андрей (Черов Василий ( 69') •Шаваев Алихан
Мамин Алексей (Игнатенко Владислав ( 65') •Смирнов Александр 53' 65' (Diego Acosta ( 65') •Аюкин Руслан•Морозов Сергей•Потапов Лев•Воронин Евгений 77' (Казимир Михаил ( 77') •Замалиев Наиль • 79'Садыков Булат•Пальцев Валентин • 90'Янушковский Роман 17' 46' (Калугин Олег ( 46') •Свежов Виктор 46' (Лопатин Даниил ( 46')
Запасные: Кашаев Никита•Ганус Валерий•Daniil Arzhevitin•Кириллов Юрий 65'
11 мая.