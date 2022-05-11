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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» продолжает борьбу за РПЛ, обыграв «КАМАЗ»

11 Мая 2022 • 20:57 Комментировать
Факел
1:0
КАМАЗ
окончен

Завершился второй из отложенных ранее матчей ФНЛ. Претендующий на повышение в классе «Факел» играл дома против «КАМАЗа», который находится в зоне вылета. В упорной борьбе очки достались команде из Воронежа - 1:0. Гол на 37-й минуте забил Аслан Дашаев.

«Факел» гарантировал себе минимум стыковые матчи, но также отстает от «Торпедо» на три очка, а от «Оренбурга» - на пять. «КАМАЗ» в одном очке от спасения.

Протокол игры  
Факел 1:0КАМАЗ
(1:0) Дашаев Аслан37'   
Городовой Алексей (Шепилов Денис (  84'   85') Пейчинович НеманьяДашаев АсланНикитин Андрей ВладимировичМагаль РусланАкбашев РоманМендель Андрей   61'  69' (Дядюн Владимир (  69') Дмитриев Олег  74' (Мастерной Владислав (  74') Максимов Максим   14'  69'Разборов Андрей (Черов Василий (  69') Шаваев Алихан
Запасные: Смирнов МихаилЕщенко СергейАппаев ХызырБрызгалов СергейЦарукян ВалерийФайзуллин Дэнис  84'
Мамин Алексей (Игнатенко Владислав (  65') Смирнов Александр   53'  65' (Diego Acosta (  65') Аюкин РусланМорозов СергейПотапов ЛевВоронин Евгений  77' (Казимир Михаил (  77') Замалиев Наиль   79'Садыков БулатПальцев Валентин   90'Янушковский Роман   17'  46' (Калугин Олег (  46') Свежов Виктор  46' (Лопатин Даниил (  46')
Запасные: Кашаев НикитаГанус ВалерийDaniil ArzhevitinКириллов Юрий  65'
11 мая.

 

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окончен Металлург Липецк 1:3 Торпедо Москва
окончен Факел 1:0 КАМАЗ
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Сегодня, 11 Мая
20:57 · Россия. ФНЛ
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