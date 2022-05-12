Тренер «Факела»: «Рады, что вошли в историю»

Воронежский «Факел» близок к историческому достижению - возвращению в высшую лигу российского футбола. «Факел» выступал в высшей лиге в 90-е годы прошлого века, однако в 2001 году команда вылетела - как оказалось, надолго.

И сейчас, спустя более чем двадцатилетний срок, «Факел» готов вернуться - команда уже заручилась местом в стыковых матчах. Наставник «Факела» Олег Василенко прокомментировал успехи клуба и дал понять, что в стыковых матчах его игроки сделают все возможное для победы, а статус соперников не страшит футболистов воронежского клуба.

- Мы рады, что вошли в историю. В Воронеже всё это очень ценят, болельщики сами считают статистику, бережно хранят историю клуба. Мы готовы к играм с клубами РПЛ, ждём этого, - заявил Василенко в интервью пресс-службе «Факела».