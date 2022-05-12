Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Тренер «Факела»: «Рады, что вошли в историю»

12 Мая 2022 • 23:26 Комментировать
Факел
1:0
КАМАЗ
окончен

Воронежский «Факел» близок к историческому достижению - возвращению в высшую лигу российского футбола. «Факел» выступал в высшей лиге в 90-е годы прошлого века, однако в 2001 году команда вылетела - как оказалось, надолго.

И сейчас, спустя более чем двадцатилетний срок, «Факел» готов вернуться - команда уже заручилась местом в стыковых матчах. Наставник «Факела» Олег Василенко прокомментировал успехи клуба и дал понять, что в стыковых матчах его игроки сделают все возможное для победы, а статус соперников не страшит футболистов воронежского клуба.

- Мы рады, что вошли в историю. В Воронеже всё это очень ценят, болельщики сами считают статистику, бережно хранят историю клуба. Мы готовы к играм с клубами РПЛ, ждём этого, - заявил Василенко в интервью пресс-службе «Факела».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
12 Мая
23:26 · Россия. ФНЛ
Тренер «Факела»: «Рады, что вошли в историю»
14:33 · Россия. ФНЛ
Колыванов станет новым главным тренером «Текстильщика»
09:19 · Россия. ФНЛ
Полузащитник «Енисея»: Мы очень хотим выйти в РПЛ
11 Мая
20:57 · Россия. ФНЛ
«Факел» продолжает борьбу за РПЛ, обыграв «КАМАЗ»
19:54 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» дожало «Металлург»
18:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — КАМАЗ: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
10 Мая
21:57 · Россия. ФНЛ
Татаев рассказал о переходе в «Аланию»
21:22 · Россия. ФНЛ
Президент «Алании»: «Пока я живой, клуб не погибнет»
21:04 · Россия. ФНЛ
Гуриев рассказал о фильме про «Аланию»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Алании» Гогниев призвал расширить РПЛ 1
18:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал причину закрытия «Казанки»
13:24 · Россия. ФНЛ
Президент «Оренбурга»: Пока документов о лицензировании не получали
09:32 · Россия. ФНЛ
Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ
08 Мая
16:49 · Россия. ФНЛ
«Ротор» увольняет сотрудников и сокращает зарплаты после вылета из ФНЛ
07 Мая
20:53 · Россия. ФНЛ
В ФНЛ установили новый рекорд по самому быстрому голу в матче
Все новости
Рекомендуем