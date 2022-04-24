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ФНЛ - Первый дивизион

«Велес» остался без главного тренера

24 Апреля 2022 • 10:48 Комментировать
Краснодар-2
0:0
Велес Москва
окончен

Московский «Велес», выступающий в ФНЛ, остался без главного тренера после того, как Денис Бушуев подал в отставку.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 40-летний специалист неожиданно решил подать в отставку после поединка с «Краснодаром-2», который завершился нулевой ничьей. Вместе с Бушуевым из «Велеса» также ушел старший тренер Геннадий Бондарук. Стоит отметить, что под руководством Бушуева «Велес» провёл девять матчей в ФНЛ.

На данный момент футболисты московского «Велеса» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице подэлитного дивизиона.

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