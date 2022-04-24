«Велес» остался без главного тренера

Московский «Велес», выступающий в ФНЛ, остался без главного тренера после того, как Денис Бушуев подал в отставку.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 40-летний специалист неожиданно решил подать в отставку после поединка с «Краснодаром-2», который завершился нулевой ничьей. Вместе с Бушуевым из «Велеса» также ушел старший тренер Геннадий Бондарук. Стоит отметить, что под руководством Бушуева «Велес» провёл девять матчей в ФНЛ.

На данный момент футболисты московского «Велеса» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице подэлитного дивизиона.