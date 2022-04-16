«Краснодар-2» одержал волевую победу над КАМАЗом

В матче 33-го тура ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле одержал победу над КАМАЗом со счетом 4:1.

Счет на 23-й минуте матча открыл нападающий гостей Евгений Воронин. На 36-й минуте счет в матче сравнял Виталий Стежко. Рустам Халназаров на 52-й минуте вывел уже хозяев вперед. В концовке матча в ворота КАМАЗа побывали еще 2 мяча. На 83-й минуте забил Дмитрий Кучугура, а на 87-й минуте точку в матче поставил Ислам-Бек Губжоков.

«Краснодар-2» набрал 48 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. КАМАЗ идет на 17-й строчке в ФНЛ с 34 очками.