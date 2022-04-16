«Краснодар-2» одержал волевую победу над КАМАЗом

В матче 33-го тура ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле одержал победу над КАМАЗом со счетом 4:1.
Счет на 23-й минуте матча открыл нападающий гостей Евгений Воронин. На 36-й минуте счет в матче сравнял Виталий Стежко. Рустам Халназаров на 52-й минуте вывел уже хозяев вперед. В концовке матча в ворота КАМАЗа побывали еще 2 мяча. На 83-й минуте забил Дмитрий Кучугура, а на 87-й минуте точку в матче поставил Ислам-Бек Губжоков.
«Краснодар-2» набрал 48 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. КАМАЗ идет на 17-й строчке в ФНЛ с 34 очками.
Протокол игры
|Краснодар-2
|4:1
|КАМАЗ
|23'Воронин Евгений (0:1)
|(1:1) Стежко Виталий36'
|(2:1) Халназаров Рустам53'
|(3:1) Кучугура Дмитрий83'
|(4:1) Губжоков Ислам-Бек87'
Кокарев Никита•Пивоваров Дмитрий • 44'Стежко Виталий•Сухорученко Михаил•Жилкин Григорий•Кокоев Давид 84' (Защепкин Роман ( 84') •Черников Александр•Кратков Дмитрий 55' 58' (Кучугура Дмитрий ( 58') •Халназаров Рустам 14' 84' (Берснев Михаил ( 84') •Ознобихин Олег 28' 58' (Воротников Илья Владимирович ( 58') •Сабуа Леон 73' (Губжоков Ислам-Бек ( 73')
Запасные: Гришин Валентин•Логачёв Богдан•Danila Gayvoronskiy
Потапов Лев•Куликов Александр • 45'Смирнов Александр•Бадртдинов Ильнур 22' 69' (Игнатенко Владислав ( 69') •Лопатин Даниил 80' (Кашаев Никита ( 80') •Воронин Евгений•Свежов Виктор • 67'Пальцев Валентин • 81'Кириллов Юрий 46' (Янушковский Роман ( 46' ) • 48'Diego Acosta 46' (Казимир Михаил ( 46') •Daniil Arzhevitin 36'
Запасные: Садыков Булат•Морозов Сергей•Мамин Алексей
16 апреля.