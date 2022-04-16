Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Краснодар-2» одержал волевую победу над КАМАЗом

16 Апреля 2022 • 16:55 Комментировать
Краснодар-2
4:1
КАМАЗ
окончен

В матче 33-го тура ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле одержал победу над КАМАЗом со счетом 4:1.

Счет на 23-й минуте матча открыл нападающий гостей Евгений Воронин. На 36-й минуте счет в матче сравнял Виталий Стежко. Рустам Халназаров на 52-й минуте вывел уже хозяев вперед. В концовке матча в ворота КАМАЗа побывали еще 2 мяча. На 83-й минуте забил Дмитрий Кучугура, а на 87-й минуте точку в матче поставил Ислам-Бек Губжоков.

«Краснодар-2» набрал 48 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. КАМАЗ идет на 17-й строчке в ФНЛ с 34 очками.         

Протокол игры  
Краснодар-2 4:1КАМАЗ
  23'Воронин Евгений (0:1)
(1:1) Стежко Виталий36'   
(2:1) Халназаров Рустам53'   
(3:1) Кучугура Дмитрий83'   
(4:1) Губжоков Ислам-Бек87'   
Кокарев НикитаПивоваров Дмитрий   44'Стежко ВиталийСухорученко МихаилЖилкин ГригорийКокоев Давид  84' (Защепкин Роман (  84') Черников АлександрКратков Дмитрий   55'  58' (Кучугура Дмитрий (  58') Халназаров Рустам   14'  84' (Берснев Михаил (  84') Ознобихин Олег   28'  58' (Воротников Илья Владимирович (  58') Сабуа Леон  73' (Губжоков Ислам-Бек (  73')
Запасные: Гришин ВалентинЛогачёв БогданDanila Gayvoronskiy
Потапов ЛевКуликов Александр   45'Смирнов АлександрБадртдинов Ильнур   22'  69' (Игнатенко Владислав (  69') Лопатин Даниил  80' (Кашаев Никита (  80') Воронин ЕвгенийСвежов Виктор   67'Пальцев Валентин   81'Кириллов Юрий  46' (Янушковский Роман (  46'   48') Diego Acosta  46' (Казимир Михаил (  46') Daniil Arzhevitin   36'
Запасные: Садыков БулатМорозов СергейМамин Алексей
16 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Фнл Краснодар-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Енисей 2:0 Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
окончен Велес Москва 0:2 Волгарь 2.18 3.15 3.40
окончен Текстильщик 0:5 Факел 6.20 3.85 1.54
окончен Торпедо Москва 1:0 Ротор 1.55 3.90 6.00
окончен Краснодар-2 4:1 КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
Идет 83 минута Алания 3:0 Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
16:55 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» одержал волевую победу над КАМАЗом
15:30 · Россия. ФНЛ
«Алания» — «Томь»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
15:29 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ
15:28 · Россия. ФНЛ
«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик», забив пять мячей
15:28 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» на выезде победил «Велес» и покинул зону вылета
13:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» обыграл «Нефтехимик» и продолжил борьбу за попадание в РПЛ
13:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Ротор»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
11:30 · Россия. ФНЛ
«Енисей» — «Нефтехимик»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» переиграл аутсайдера ФНЛ
07:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Металлург» Липецк: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15 Апреля
14:54 · Россия. ФНЛ
«Балтика» уже в одном очке от переходных матчей
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет подписать полузащитника «Спартака-2»
14 Апреля
10:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник КАМАЗа летом перейдёт в «Химки»
12 Апреля
13:35 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
10 Апреля
19:55 · Россия. ФНЛ
«Балтика» приблизила «Текстильщик» к вылету из ФНЛ
Все новости
Рекомендуем