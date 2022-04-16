«Енисей» обыграл «Нефтехимик» и продолжил борьбу за попадание в РПЛ

Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиге.
Голами за хозяев поля отметились Никита Глушков (11 минута) и Анзор Саная (70).
Победа позволила «Енисею» подняться на третью строчку, которая даёт право принять участие в стыковых матчах на попадание в Российскую премьер-лигу. Также по 56 очков имеют «СКА-Хабаровск» и «Факел».
«Нефтехимик» (48 очков) расположился на восьмом месте и ни за что уже не борется.
Протокол игры
|Енисей
|2:0
|Нефтехимик
|(1:0) Глушков Никита Андреевич11'
|(2:0) Саная Анзор70'
Опарин Михаил•Масловский Александр•Кичин Валерий•Лапшов Иван•Глушков Никита Андреевич 62' (Молтенинов Илья ( 62') •Раздорских Никита•Ланин Олег•Канаплин Александр 38' 62' (Самойлов Денис ( 62' ) • 64'Иванов Егор 54' 79' (Ломакин Александр ( 79' ) • 83'Окладников Андрей 63' (Саная Анзор ( 63') •Бевеев Мингиян 72' (Марков Николай ( 72')
Голубев Андрей•Калугин Никита•Бердников Алексей • 71'Котов Павел 80' (Ситдиков Марат ( 80') •Ширяев Максим • 31'Денисов Роман•Москвичёв Владимир•Пруцев Егор 46' (Родионов Кирилл ( 46') •Уридия Мераби•Котик Артём 39' (Терехов Антон ( 39'•Баранов Павел 68') •Галиулин Вагиз 80' (Шарифуллин Линар ( 80' ) 87'
Запасные: Исупов Вячеслав•Arian Mrsulja
16 апреля.