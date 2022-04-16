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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» обыграл «Нефтехимик» и продолжил борьбу за попадание в РПЛ

16 Апреля 2022 • 13:59 Комментировать
Енисей
2:0
Нефтехимик
окончен

Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиге.  

Голами за хозяев поля отметились Никита Глушков (11 минута) и Анзор Саная (70).

Победа позволила «Енисею» подняться на третью строчку, которая даёт право принять участие в стыковых матчах на попадание в Российскую премьер-лигу. Также по 56 очков имеют «СКА-Хабаровск» и «Факел».

«Нефтехимик» (48 очков) расположился на восьмом месте и ни за что уже не борется.

Протокол игры  
Енисей 2:0Нефтехимик
(1:0) Глушков Никита Андреевич11'   
(2:0) Саная Анзор70'   
Опарин МихаилМасловский АлександрКичин ВалерийЛапшов ИванГлушков Никита Андреевич  62' (Молтенинов Илья (  62') Раздорских НикитаЛанин ОлегКанаплин Александр   38'  62' (Самойлов Денис (  62'   64') Иванов Егор   54'  79' (Ломакин Александр (  79'   83') Окладников Андрей  63' (Саная Анзор (  63') Бевеев Мингиян  72' (Марков Николай (  72')
Запасные: Гыстаров РасулЖелнин АркадийРебров ДмитрийРукас АндрюсШакуро Павел
Голубев АндрейКалугин НикитаБердников Алексей   71'Котов Павел  80' (Ситдиков Марат (  80') Ширяев Максим   31'Денисов РоманМосквичёв ВладимирПруцев Егор  46' (Родионов Кирилл (  46') Уридия МерабиКотик Артём  39' (Терехов Антон (  39'Баранов Павел  68') Галиулин Вагиз  80' (Шарифуллин Линар (  80'   87')
Запасные: Исупов ВячеславArian Mrsulja
16 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Енисей
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окончен СКА-Хабаровск 1:0 Металлург Липецк
окончен Енисей 2:0 Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
Идет 23 минута Велес Москва 0:1 Волгарь 2.18 3.15 3.40
Идет 22 минута Текстильщик 0:2 Факел 6.20 3.85 1.54
Идет 22 минута Торпедо Москва 0:0 Ротор 1.55 3.90 6.00
16.04  15:00 Краснодар-2 ... КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
16.04  16:00 Алания ... Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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