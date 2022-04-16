«Енисей» обыграл «Нефтехимик» и продолжил борьбу за попадание в РПЛ

Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиге.

Голами за хозяев поля отметились Никита Глушков (11 минута) и Анзор Саная (70).

Победа позволила «Енисею» подняться на третью строчку, которая даёт право принять участие в стыковых матчах на попадание в Российскую премьер-лигу. Также по 56 очков имеют «СКА-Хабаровск» и «Факел».

«Нефтехимик» (48 очков) расположился на восьмом месте и ни за что уже не борется.