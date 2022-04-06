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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве

06 Апреля 2022 • 18:59 Комментировать
Алания
0:3
Балтика
окончен

Калининградская «Балтика» смогла разгромить в Грозном «Аланию», забив в ворота соперника три безответных мяча. Примечательно, что гости играли более половины встречи в большинстве.

Уже в дебюте встречи калининградцы усилиями Тамерлана Мусаева смогли открыть счет в поединке, забив быстрый мяч на 13-й минуте поединка. Не успела «Алания» толком придти в себя, как в середине игрового отрезка Тамерлан Мусаев сумел оформить дубль в поединке с серьезным соперником. Дела владикавказцев стали совсем плохи после того, как «Алания» на исходе получаса игры осталась в меньшинстве после удаления Алексея Татаева, который за грубейший подкат был удален арбитром с поля.

Во втором тайме на поле особо ничего не менялось. «Балтика» все также атаковала, в то время, как «Алания» играла сугубо в обороне. На 52-й минуте игры Ильнур Альшин забил третий мяч в ворота соперника и довел дело до разгрома – 3:0. Ну, а под занавес игры «Алания» и вовсе осталась вдевятером после того, как перед финальным свистком Хетаг Кочиев отмахнулся от соперника рукой и получил второе предупреждение.

В следующем туре «Алания» сыграет с «Факелом» в Воронеже, а «Балтика» в родных стенах примет «Текстильщик» из Иваново.

Протокол игры  
Алания 0:3Балтика
  13'Мусаев Тамерлан (0:1)
  26'Мусаев Тамерлан (0:2)
  52'Альшин Ильнур (0:3)
Солдатенко РостиславЗасеев Азамат  36' (Багаев Алан (  36') Татаев Алексей II   32'Кобесов ДавидКочиев Хетаг   65'   90'Качмазов Сослан  36' (Кобесов Дмитрий (  36') Цараев Алан  57' (Хадарцев Батраз (  57') Хабалов Алан   27'Хосонов ХетагГурциев Батраз   5'  57' (Машуков Ислам (  57'   84') Хубулов Владимир  57' (Гиоргобиани Николай (  57')
Запасные: Хугаев АланСосранов РустамDaniil GrigorjevКокоев БатрадзДзахов ДавидBogiev MirianovichШавлохов Давид
Латышонок ЕвгенийПопов АртёмОстоич ИванХрамцов Максим  46' (Алейник Олег (  46') Мещанинов Артём   63'Тишкин Максим  70' (Барсов Максим (  70') Кашчелан Младен   56'Альшин Ильнур   36'Клёнкин Данил  85' (Маклаков Иван (  85') Мусаев Тамерлан   47'  54' (Гелоян Ишхан (  54') Максименко Артём   66'  70' (Карпович Сергей (  70')
Запасные: Рыбалко МихаилВолк ДавидШамкин ДаниилАртемчук Максим
06 апреля.

 

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Идет 18 минута Велес Москва 0:0 СКА-Хабаровск 3.15 3.15 2.31
прерван Торпедо Москва 0:0 Акрон 1.43 4.40 7.00
Идет 19 минута ФК Кубань 0:0 Томь 1.82 3.55 4.20
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