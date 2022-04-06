«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве

Калининградская «Балтика» смогла разгромить в Грозном «Аланию», забив в ворота соперника три безответных мяча. Примечательно, что гости играли более половины встречи в большинстве.

Уже в дебюте встречи калининградцы усилиями Тамерлана Мусаева смогли открыть счет в поединке, забив быстрый мяч на 13-й минуте поединка. Не успела «Алания» толком придти в себя, как в середине игрового отрезка Тамерлан Мусаев сумел оформить дубль в поединке с серьезным соперником. Дела владикавказцев стали совсем плохи после того, как «Алания» на исходе получаса игры осталась в меньшинстве после удаления Алексея Татаева, который за грубейший подкат был удален арбитром с поля.

Во втором тайме на поле особо ничего не менялось. «Балтика» все также атаковала, в то время, как «Алания» играла сугубо в обороне. На 52-й минуте игры Ильнур Альшин забил третий мяч в ворота соперника и довел дело до разгрома – 3:0. Ну, а под занавес игры «Алания» и вовсе осталась вдевятером после того, как перед финальным свистком Хетаг Кочиев отмахнулся от соперника рукой и получил второе предупреждение.

В следующем туре «Алания» сыграет с «Факелом» в Воронеже, а «Балтика» в родных стенах примет «Текстильщик» из Иваново.