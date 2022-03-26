«Спартак-2» благодаря дублю Константина Шильцова одолел липецкий «Металлург»

Спартаковский дубль смог одолеть в очередной встрече ФНЛ липецкий «Металлург». Встреча завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:2.

Хозяева смогли открыть счет уже на 18-й минуте встречи. Константин Шильцов откликнулся на передачу от партнера, выполнив рывок к чужим воротам, вышел на свидание с вратарем и уверенно переиграл его в рандеву – 1:0. До перерыва соперники больше не забивали.

Зато, вернувшись на поле вновь, спартаковцы смогли прибавить, и уже на 51-й минуте встречи Константин Шильцов смог оформить дубль в ворота соперника. Шитов в ходе атаки своей команды выполнил прострельную передачу на Шильцова, который без помех спокойно переправил сферу в сетку, сделав счет на табло – 2:0.

Эффектную точку в матче поставил Владислав Шитов, который получил в ходе наступления своего коллектива передачу от Игнатова, и уверенно обыграл вратаря, переправив сферу в опустевший створ – 3:0.

«Красно-белые» были бы не похожи сами на себя, если бы не обеспечили себе проблемы в концовке встречи. «Металлург» сумел отыграть два гола в концовке встречи благодаря голам Ахвледиани и Герчикова, но все равно не добыл очков в столичном поединке. «Спартак-2» переигрывает на своем поле «Металлург», оставаясь в середине турнирной таблицы, а липецкая команда еще на шаг приближает себя к ФНЛ-2.

В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет в Калининграде с «Балтикой», а «Металлург» на своем поле примет «Аланию».