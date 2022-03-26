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ФНЛ - Первый дивизион

«Спартак-2» благодаря дублю Константина Шильцова одолел липецкий «Металлург»

26 Марта 2022 • 16:01 Комментировать
Спартак-2
3:2
Металлург Липецк
окончен

Спартаковский дубль смог одолеть в очередной встрече ФНЛ липецкий «Металлург». Встреча завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 3:2.

Хозяева смогли открыть счет уже на 18-й минуте встречи. Константин Шильцов откликнулся на передачу от партнера, выполнив рывок к чужим воротам, вышел на свидание с вратарем и уверенно переиграл его в рандеву – 1:0. До перерыва соперники больше не забивали.

Зато, вернувшись на поле вновь, спартаковцы смогли прибавить, и уже на 51-й минуте встречи Константин Шильцов смог оформить дубль в ворота соперника. Шитов в ходе атаки своей команды выполнил прострельную передачу на Шильцова, который без помех спокойно переправил сферу в сетку, сделав счет на табло – 2:0.

Эффектную точку в матче поставил Владислав Шитов, который получил в ходе наступления своего коллектива передачу от Игнатова, и уверенно обыграл вратаря, переправив сферу в опустевший створ – 3:0.

«Красно-белые» были бы не похожи сами на себя, если бы не обеспечили себе проблемы в концовке встречи. «Металлург» сумел отыграть два гола в концовке встречи благодаря голам Ахвледиани и Герчикова, но все равно не добыл очков в столичном поединке. «Спартак-2» переигрывает на своем поле «Металлург», оставаясь в середине турнирной таблицы, а липецкая команда еще на шаг приближает себя к ФНЛ-2.

В следующем туре ФНЛ «Спартак-2» сыграет в Калининграде с «Балтикой», а «Металлург» на своем поле примет «Аланию».

Протокол игры  
Спартак-2 3:2Металлург Липецк
(1:0) Шильцов Константин18'   
(2:0) Шильцов Константин51'   
(3:0) Шитов Владислав73'   
  81'Ахвледиани Руслан (3:1)
  82'Герчиков Леонид (3:2)
Свинов ИльяВоропаев АртёмТолстопятов НиколайПетрунин ДаниилДенисов ДаниилМаркитесов ДмитрийШильцов Константин  67' (Шитов Виталий (  67') Сунгатулин Фаниль  77' (Лайкин Максим (  77') Игнатов МихаилОганесян СтепанШитов Владислав  77' (Максимчук Артур (  77')
Запасные: Миронов ЛеонидАгапов ИльяБакалюк НикитаШитов АнтонМуминов ИльясШайхтдинов ДамирАкмурзин ТимурМуталиев АсланГуца Артём
Кобзев АлександрНикитенков АлексейРедькович ДмитрийИваньков Александр   76'  82' (Поликутин Илья (  82') Киселёв Геннадий  46' (Герчиков Леонид (  46') Яковлев Михаил  46' (Великородный Дмитрий (  46'   61') Войдель РоманЧёрный Вадим  62' (Овчинников Андрей (  62') Бабаев ВладленАрустамян АртурДолгов Павел  62' (Ахвледиани Руслан (  62')
Запасные: Поярков ДенисСазонов МаксимБаязов ВениаминИканович ДавидDmitri SukharevШаповалов Руслан
26 марта.

 

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окончен Краснодар-2 5:2 Оренбург 6.00 3.90 1.54
окончен Спартак-2 3:2 Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
окончен Велес Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
Идет 45 минута Алания 0:1 Волгарь 1.32 5.00 8.80
Идет 49 минута КАМАЗ 1:1 Акрон 2.24 3.00 3.40
Идет 52 минута Ротор 1:0 Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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