​Фамилию Хохлова в соцсетях трактуют как оскорбление украинцев – тренер подал иск

Рулевой «Ротора» Дмитрий Хохлов подал судебный иск на «Фейсбук». Специалист рассказал «Октагону», что он не может нормально пользоваться этой социальной сетью, а также смежным «Инстаграмом», поскольку его фамилия распознаётся как оскорбление украинцев. По словам Хохлова, его друзья попадают в чёрный список на неделю, когда они упоминают его фамилию в публикациях или комментариях.

Дмитрий Хохлов тренирует «Ротор» с текущего сезона. Команда выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. После двенадцати туров «Ротор» занимает двенадцатое место в турнирной таблице.