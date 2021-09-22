Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 245 Комментарии
ФНЛ - Первый дивизион

​Фамилию Хохлова в соцсетях трактуют как оскорбление украинцев – тренер подал иск

22 Сентября 2021 • 14:42 Комментировать (3)

Рулевой «Ротора» Дмитрий Хохлов подал судебный иск на «Фейсбук». Специалист рассказал «Октагону», что он не может нормально пользоваться этой социальной сетью, а также смежным «Инстаграмом», поскольку его фамилия распознаётся как оскорбление украинцев. По словам Хохлова, его друзья попадают в чёрный список на неделю, когда они упоминают его фамилию в публикациях или комментариях.

Дмитрий Хохлов тренирует «Ротор» с текущего сезона. Команда выступает в ФНЛ, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. После двенадцати туров «Ротор» занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Дмитрий Хохлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
K.karitch
22 Сентября 2021 в 14:58
Пусть сменит фамилию на Древнешумеров Или просто - Шумеров.
ингерман
22 Сентября 2021 в 14:54
ай фамилиё как и родину не выбираюц, маркел сосипаторыч.. а напрямер за небейбатько или проломиголова на энтих платформах ваще могуть привлекуху оформиц.. так шо радуйся хороняка.. )))
JUMPER
22 Сентября 2021 в 14:51
ай диман...давай ка кинь энтих припухших на нескалька миливонаф тугрикаф...))) ато каки там... фэси буки да ин сто граммаф принижають вилику хфамилию хохлоф...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
14:42 · Россия. ФНЛ
​Фамилию Хохлова в соцсетях трактуют как оскорбление украинцев – тренер подал иск 3
20 Сентября
20:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» переиграл «Ротор» в последнем матче тура 1
19 Сентября
19:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» и «Факел» разгромили аутсайдеров
19:12 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» одолело «Оренбург» в матче лидеров, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» набрали по 3 очка
18:09 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» ушёл с последнего места, обыграв «Текстильщик»
16:56 · Россия. ФНЛ
«Балтика» после встречи с болельщиками обыграла «Спартак-2», который претендовал на лидерство
15:59 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в матче с тремя пенальти
15:02 · Россия. ФНЛ
«Томь» вырвала победу у «Енисея» на 89-й минуте
17 Сентября
20:55 · Россия. ФНЛ
​«Можешь дома сидеть»: капитан «Балтики» пообщался с фанатами в стиле Широкова
15:07 · Россия. ФНЛ
В РФС объявили об изменениях в структуре управления Футбольной национальной лигой
15 Сентября
21:31 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» отыгралось у «Томи», «Велес» и «Факел» набрали по 3 очка
20:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск», «Спартак-2» и «Ротор» отпраздновали победы
19:17 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» вышел на первое место, обыграв «Краснодар-2»
11 Сентября
20:04 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург», «Алания» и «Краснодар-2» добились побед
19:06 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» с трудом ушло от поражения в матче с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем