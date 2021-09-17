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ФНЛ - Первый дивизион

​«Можешь дома сидеть»: капитан «Балтики» пообщался с фанатами в стиле Широкова

17 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать
Балтика
0:0
ПФК Кубань
окончен

Болельщики «Балтики» недовольны тем, какие результаты показывает в настоящий момент команда. После одиннадцати туров калининградцы располагаются лишь на тринадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Популярный телеграм-канал «Мутко против» рассказал об эмоциональном диалоге фанатов «Балтики» с капитаном команды Младеном Кашчеланом. В ответ на претензии футболист сказал болельщику: «Можешь дома сидеть, если не нравится наша игра».

В своё время аналогичную фразу в отношении фанатов «Зенита» говорил известный в прошлом хавбек сборной России Роман Широков. Та фраза Широкова стала настоящим мемом.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Младен Кашчелан
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