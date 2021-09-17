​«Можешь дома сидеть»: капитан «Балтики» пообщался с фанатами в стиле Широкова

Болельщики «Балтики» недовольны тем, какие результаты показывает в настоящий момент команда. После одиннадцати туров калининградцы располагаются лишь на тринадцатой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Популярный телеграм-канал «Мутко против» рассказал об эмоциональном диалоге фанатов «Балтики» с капитаном команды Младеном Кашчеланом. В ответ на претензии футболист сказал болельщику: «Можешь дома сидеть, если не нравится наша игра».

В своё время аналогичную фразу в отношении фанатов «Зенита» говорил известный в прошлом хавбек сборной России Роман Широков. Та фраза Широкова стала настоящим мемом.