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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-игрок «Спартака» Давыдов перешёл в «Знамя Труда» официально

07 Сентября 2021 • 08:50 Комментировать (1)

Воспитанник академии московского «Спартака» Денис Давыдов определился с новым местом работы. 26-летний футболист заключил трудовое соглашение с клубом «Знамя Труда». Об этом отрапортовала пресс-служба команды в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что последним местом работы полузащитника была «Томь». Давыдов покинул томский коллектив по завершении сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне хавбек поучаствовал в 17 поединках первенства ФНЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Знамя Труда» на один миллион рублей и снял с клуба три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Сентября 2021 в 09:27
Это же Месси русский
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