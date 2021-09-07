Воспитанник академии московского «Спартака» Денис Давыдов определился с новым местом работы. 26-летний футболист заключил трудовое соглашение с клубом «Знамя Труда». Об этом отрапортовала пресс-служба команды в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что последним местом работы полузащитника была «Томь». Давыдов покинул томский коллектив по завершении сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне хавбек поучаствовал в 17 поединках первенства ФНЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Знамя Труда» на один миллион рублей и снял с клуба три балла.