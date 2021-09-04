​Хабиб готов сыграть за «КАМАЗ»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов в прошлом говорил о намерении попробовать себя в футболе. Хабиб является большим футбольным фанатом и даже общается со звёздными игроками, в числе которых находятся Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду.

Нурмагомедов в интервью для «Бизнес Online» высказался по поводу поступавшего предложения из «КАМАЗа». Клуб из Набережных Челнов в своё время предлагал бойцу место в своём составе.

«За КАМАЗ, наверное, как раз можно сыграть. Я сам как КАМАЗ. А за топовые клубы выступать мне ещё рано», - поделился мыслями Хабиб.

Отметим, что «КАМАЗ» выступает в первенстве ФНЛ, то есть во втором по рангу дивизионе России. На текущий момент команда занимает там шестое место в турнирной таблице.