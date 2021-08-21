«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» победили, забив по одному голу

В Первенстве ФНЛ завершился седьмой тур матчами с участием лидеров. Фавориты синхронно победили со счетом 1:0. Так, «Торпедо» было сильнее «Волгаря», а отстающие на три очка «Оренбург» и «Факел» одолели «Акрон» и «Ротор» соответственно. Также отметим первую победу «Олимпа» (над «Кубанью»).