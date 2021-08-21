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Россия. ФНЛ

«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» победили, забив по одному голу

21 Августа 2021 • 20:17 Комментировать
Волгарь
0:1
Торпедо Москва
окончен
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В Первенстве ФНЛ завершился седьмой тур матчами с участием лидеров. Фавориты синхронно победили со счетом 1:0. Так, «Торпедо» было сильнее «Волгаря», а отстающие на три очка «Оренбург» и «Факел» одолели «Акрон» и «Ротор» соответственно. Также отметим первую победу «Олимпа» (над «Кубанью»).

Протокол игры  
Волгарь 0:1 Торпедо Москва
    58' Калмыков Амур (0:1)
Смирнов Олег Печенкин Никита Козлов Данила Малания Диего Гилязетдинов Артур Демьянов Виктор   59' (Жиронкин Виталий (   59') Карпов Артур   59' (Ращеня Илья (   59') Павлишин Алексей   65'   89' Альберт Габараев   68' (Симонян Артём (   68') Стефанович Илья   67' (Юсупов Артём (   67') Погосов Артём   68' (Бутенко Александр (   68')
Запасные: Локтионов Роман Лесников Дмитрий Горовых Даниил Ямпольский Владислав
Ботнарь Виталий Самсонов Артём Владимирович Евдокимов Андрей Шумских Алексей Кравчук Андрей   83' (Полубояринов Данил (   83') Адаев Владислав   46' (Калмыков Амур (   46') Султонов Мухаммад Енин Иван Померко Алексей Нетфуллин Равиль   84' Лебеденко Игорь   67' (Рязанцев Александр (   67')
Запасные: Киселёв Геннадий Прошкин Егор Довбня Александр Орехов Александр
21 августа.
Протокол игры  
Оренбург 1:0 Акрон
(1:0) Малых Андрей 58'    
Кеняйкин Алексей Сиваков Михаил   65' Малых Андрей Гойкович Ренато Аюпов Тимур Mateo Stamatov Титков Николай   46' (Эктов Александр (   46') Корян Аршак   90' (Ойеволе Адессойе (   90') Дьялло Абдулай   20'   73' (Сычевой Владимир (   73'   85') Прудников Николай   46' (Миронов Алексей (   46') Фамейе Джоэль   26' (Бреев Сергей (   26')
Запасные: Полетаев Владислав Воробьёв Илья Гошев Евгений Бидловский Давид Болотов Евгений Козлов Савелий
Волков Сергей Савичев Константин Чистяков Никита   63' (Чудин Иван (   63') Ivan Rogac Зуев Илья Палиенко Максим   86' (Килин Антон (   86') Сагуткин Даниил Майрович Максим Азаров Владимир   59'   71' (Газданов Артур (   71') Делькин Артём   63' (Гираев Карим (   63') Песегов Евгений
Запасные: Босов Александр Потапов Андрей Нестеров Александр Эмини Сефер Колесников Даниил
21 августа.
Протокол игры  
Факел 1:0 Ротор
(1:0) Максимов Максим 22'    
Свинов Илья Брызгалов Сергей Смирнов Михаил   87' Дашаев Аслан Магаль Руслан Акбашев Роман Мендель Андрей   24'   51' (Дмитриев Олег (   51') Шепилов Денис Черов Василий   32' Максимов Максим   73' (Кулишев Артём (   73') Аппаев Хызыр
Запасные: Ермаков Данила Шаваев Алихан Суслов Кирилл Седов Максим Саутин Александр Грузнов Илья Царукян Валерий Файзуллин Дэнис
Обухов Игорь Байрыев Азат Ташаев Александр   75' (Николаев Олег (   75') Макаров Сергей   27' Дудиев Аслан   75' (Кавтарадзе Бека (   75') Первушин Фёдор   17' (Слепов Сергей (   17') Ilia Beriashvili Кипиани Николай   72' (Серченков Сергей (   72') Школик Игорь   85' Минаев Роман Муллин Камиль
Запасные: Мартынов Илья Терновский Дмитрий Чуканов Андреа Маляров Никита Махатадзе Георгий
21 августа.
Протокол игры  
Олимп-Долгопрудный 1:0 ПФК Кубань
(1:0) Коротаев Александр 69'    
Ставер Евгений Герчиков Леонид Никитенков Алексей Гудков Ян Большаков Кирилл Николас Лоуренс Анвон   20' Бахтияров Акмаль   46' (Коротаев Александр (   46') Сафронов Илья   85' (Балахонцев Никита (   85') Великородный Дмитрий   78' (Янов Данила (   78') Черчесов Станислав Алексеев Андрей
Запасные: Погорелов Михаил Масимов Самир Косянчук Роман Кутин Денис Чежия Ираклий Абаев Илья
Климович Андрей Поликутин Илья Сидоров Максим Гапон Евгений Таказов Сослан   33' Петров Илья Шалаев Олег   76' (Алейников Василий (   76'   79') Безденежных Игорь Козлов Андрей Абдоков Нури   58'   78' (Климов Кирилл (   78') Лобкарёв Владимир
Запасные: Гиголаев Ника Кармаев Никита Баринов Даниил Гиголаев Роланд Эдиев Исмаил
21 августа.
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окончен Нефтехимик 0:1 Томь
окончен Велес Москва 2:2 Алания
окончен Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2
окончен КАМАЗ 0:1 Балтика
окончен Волгарь 0:1 Торпедо Москва
окончен Оренбург 1:0 Акрон 1.5 4 7.1
окончен Факел 1:0 Ротор
окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 ПФК Кубань
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Сегодня, 21 Августа
20:17 · Россия. ФНЛ
«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» победили, забив по одному голу
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