«Торпедо», «Оренбург» и «Факел» победили, забив по одному голу

В Первенстве ФНЛ завершился седьмой тур матчами с участием лидеров. Фавориты синхронно победили со счетом 1:0. Так, «Торпедо» было сильнее «Волгаря», а отстающие на три очка «Оренбург» и «Факел» одолели «Акрон» и «Ротор» соответственно. Также отметим первую победу «Олимпа» (над «Кубанью»).
Протокол игры
|58' Калмыков Амур (0:1)
Смирнов Олег • Печенкин Никита • Козлов Данила • Малания Диего • Гилязетдинов Артур • Демьянов Виктор 59' ( Жиронкин Виталий ( 59') • Карпов Артур 59' ( Ращеня Илья ( 59') • Павлишин Алексей 65' • 89'Альберт Габараев 68' ( Симонян Артём ( 68') • Стефанович Илья 67' ( Юсупов Артём ( 67') • Погосов Артём 68' ( Бутенко Александр ( 68')
Запасные: Локтионов Роман • Лесников Дмитрий • Горовых Даниил • Ямпольский Владислав
Ботнарь Виталий • Самсонов Артём Владимирович • Евдокимов Андрей • Шумских Алексей • Кравчук Андрей 83' ( Полубояринов Данил ( 83') • Адаев Владислав 46' ( Калмыков Амур ( 46') • Султонов Мухаммад • Енин Иван • Померко Алексей • Нетфуллин Равиль • 84'Лебеденко Игорь 67' ( Рязанцев Александр ( 67')
Запасные: Киселёв Геннадий • Прошкин Егор • Довбня Александр • Орехов Александр
21 августа.
Протокол игры
|(1:0) Малых Андрей 58'
Кеняйкин Алексей • Сиваков Михаил • 65'Малых Андрей • Гойкович Ренато • Аюпов Тимур • Mateo Stamatov • Титков Николай 46' ( Эктов Александр ( 46') • Корян Аршак 90' ( Ойеволе Адессойе ( 90') • Дьялло Абдулай 20' 73' ( Сычевой Владимир ( 73' ) • 85'Прудников Николай 46' ( Миронов Алексей ( 46') • Фамейе Джоэль 26' ( Бреев Сергей ( 26')
Запасные: Полетаев Владислав • Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Бидловский Давид • Болотов Евгений • Козлов Савелий
Волков Сергей • Савичев Константин • Чистяков Никита 63' ( Чудин Иван ( 63') • Ivan Rogac • Зуев Илья • Палиенко Максим 86' ( Килин Антон ( 86') • Сагуткин Даниил • Майрович Максим • Азаров Владимир 59' 71' ( Газданов Артур ( 71') • Делькин Артём 63' ( Гираев Карим ( 63') • Песегов Евгений
Запасные: Босов Александр • Потапов Андрей • Нестеров Александр • Эмини Сефер • Колесников Даниил
21 августа.
Протокол игры
|(1:0) Максимов Максим 22'
Свинов Илья • Брызгалов Сергей • Смирнов Михаил • 87'Дашаев Аслан • Магаль Руслан • Акбашев Роман • Мендель Андрей 24' 51' ( Дмитриев Олег ( 51') • Шепилов Денис • Черов Василий • 32'Максимов Максим 73' ( Кулишев Артём ( 73') • Аппаев Хызыр
Запасные: Ермаков Данила • Шаваев Алихан • Суслов Кирилл • Седов Максим • Саутин Александр • Грузнов Илья • Царукян Валерий • Файзуллин Дэнис
Обухов Игорь • Байрыев Азат • Ташаев Александр 75' ( Николаев Олег ( 75') • Макаров Сергей • 27'Дудиев Аслан 75' ( Кавтарадзе Бека ( 75') • Первушин Фёдор 17' ( Слепов Сергей ( 17') • Ilia Beriashvili • Кипиани Николай 72' ( Серченков Сергей ( 72') • Школик Игорь • 85'Минаев Роман • Муллин Камиль
Запасные: Мартынов Илья • Терновский Дмитрий • Чуканов Андреа • Маляров Никита • Махатадзе Георгий
21 августа.
Протокол игры
|(1:0) Коротаев Александр 69'
Ставер Евгений • Герчиков Леонид • Никитенков Алексей • Гудков Ян • Большаков Кирилл • Николас Лоуренс Анвон • 20'Бахтияров Акмаль 46' ( Коротаев Александр ( 46') • Сафронов Илья 85' ( Балахонцев Никита ( 85') • Великородный Дмитрий 78' ( Янов Данила ( 78') • Черчесов Станислав • Алексеев Андрей
Запасные: Погорелов Михаил • Масимов Самир • Косянчук Роман • Кутин Денис • Чежия Ираклий • Абаев Илья
Климович Андрей • Поликутин Илья • Сидоров Максим • Гапон Евгений • Таказов Сослан • 33'Петров Илья • Шалаев Олег 76' ( Алейников Василий ( 76' ) • 79'Безденежных Игорь • Козлов Андрей • Абдоков Нури 58' 78' ( Климов Кирилл ( 78') • Лобкарёв Владимир
Запасные: Гиголаев Ника • Кармаев Никита • Баринов Даниил • Гиголаев Роланд • Эдиев Исмаил
21 августа.