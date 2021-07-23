Первые туры ФНЛ: кто претендует на повышение в классе

Старт первенства ФНЛ пришёлся на решающие матчи чемпионата Европы, поэтому остался не вполне замеченным. С другой стороны, после завершения главного турнира Старого Света и пока РПЛ только готовится вступить в сезон, у «лучшей лиги мира» есть все шансы на то, чтобы приковать к себе внимание. Тем более что последить есть за чем и за кем.

С учётом скомканного прошлого сезона по причине отсутствия стыковых матчей, были внесены изменения в регламент. Последовательность действий при проблемах с аккредитацией прописана в своде правил. Однако сможет ли это избавить от новых проблем? В любом случае, фавориты первенства ФНЛ ещё до старта сезона принялись решать не спортивные вопросы, которые могут им помешать получить повышение в классе. В частности, «Оренбург» начал расширение стадиона с 7 500 до 10 000 мест в конце июня. Контролирует процесс лично губернатор области Денис Паслер. В связи со строительными работами и продолжающейся пандемией руководство клуба даже приняло решение не продавать абонементы.

При этом представители края пуховых платков сумели сохранить основной костяк состава. Среди потерь защитник Терехов, который был продан в «Сочи». К нему примкнул форвард Воробьев, отправившийся в стан сочинцев в аренду. Не прижился Александр Нойок, отправившийся назад в Белоруссию в ФК «Рух». Среди новобранцев стоит выделить хорошо знакомого местной публике Полуяхтова, вернувшегося в «Оренбург» из «Крыльев Советов». В аренду взяты молодые Шаболин, Полетав (оба «Урал-2»), Титков («Локомотив»). С учётом двух побед в стартовых турах с общим счётом 8:0, оренбуржцев принято считать фаворитом №1 в текущем сезоне ФНЛ. Интересно будет последить за возможностью установления новых рекордов, большинство из которых были обновлены в прошлом сезоне самарскими «Крыльями Советов».

Кто сможет составить конкуренцию оренбуржцам? Среди тех, кого называли претендентами на прямое повышение в классе «Ротор» и «Балтика». Однако ни волгоградцы, ни калининградцы не одержали побед в первых двух турах. Стоит отметить, что если вернувшийся из РПЛ «Ротор» открыто о повышении в классе не заявлял, оставаясь претендентом на бумаге, то в Калининграде задачу выхода поставил лично губернатор Антон Алиханов. Учитывая финансовую поддержку клуба, инфраструктура, «Балтика» вполне претендует на выход в РПЛ.

Среди «тёмных лошадок» «Алания» и «Нефтехимик». Коллектив из Владикавказа усилился защитником Татаевым из «Млады-Болеслав», форвардами Подбельцевым из «Факела» и Гиогобиани из «Уфы», который стал игроком «Алании» уже полностью, а не на правах аренды. При этом Спартак Гогниев сумел сохранить своих лидеров, доказывая притязания на высокие места в «лучшей лиге мира» уже с первых туров. Кирилл Новиков, наставник «Нефтехимика» также заявляет об отсутствии проблем с расширением стадиона, если будет решена задача выхода в РПЛ.

Не стоит забывать про московское «Торпедо», воронежский «Факел», получивший финансовые вливания «Акрон». В итоге, получим порядка 8 команд, которые будут претендовать на высокие места в турнирной таблице. Тем интереснее будет следить за «лучшей лигой мира», которая все больше приковывает к себе внимания любителей футбола. Константин Лицин