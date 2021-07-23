ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Первые туры ФНЛ: кто претендует на повышение в классе

23 Июля 2021, 06:51,
Старт первенства ФНЛ пришёлся на решающие матчи чемпионата Европы, поэтому остался не вполне замеченным. С другой стороны, после завершения главного турнира Старого Света и пока РПЛ только готовится вступить в сезон, у «лучшей лиги мира» есть все шансы на то, чтобы приковать к себе внимание. Тем более что последить есть за чем и за кем.
Embed from Getty Images

 

С учётом скомканного прошлого сезона по причине отсутствия стыковых матчей, были внесены изменения в регламент. Последовательность действий при проблемах с аккредитацией прописана в своде правил. Однако сможет ли это избавить от новых проблем? В любом случае, фавориты первенства ФНЛ ещё до старта сезона принялись решать не спортивные вопросы, которые могут им помешать получить повышение в классе. В частности, «Оренбург» начал расширение стадиона с 7 500 до 10 000 мест в конце июня. Контролирует процесс лично губернатор области Денис Паслер. В связи со строительными работами и продолжающейся пандемией руководство клуба даже приняло решение не продавать абонементы.

Embed from Getty Images

 

При этом представители края пуховых платков сумели сохранить основной костяк состава. Среди потерь защитник Терехов, который был продан в «Сочи». К нему примкнул форвард Воробьев, отправившийся в стан сочинцев в аренду. Не прижился Александр Нойок, отправившийся назад в Белоруссию в ФК «Рух». Среди новобранцев стоит выделить хорошо знакомого местной публике Полуяхтова, вернувшегося в «Оренбург» из «Крыльев Советов». В аренду взяты молодые Шаболин, Полетав (оба «Урал-2»), Титков («Локомотив»). С учётом двух побед в стартовых турах с общим счётом 8:0, оренбуржцев принято считать фаворитом №1 в текущем сезоне ФНЛ. Интересно будет последить за возможностью установления новых рекордов, большинство из которых были обновлены в прошлом сезоне самарскими «Крыльями Советов».

Embed from Getty Images

 

Кто сможет составить конкуренцию оренбуржцам? Среди тех, кого называли претендентами на прямое повышение в классе «Ротор» и «Балтика». Однако ни волгоградцы, ни калининградцы не одержали побед в первых двух турах. Стоит отметить, что если вернувшийся из РПЛ «Ротор» открыто о повышении в классе не заявлял, оставаясь претендентом на бумаге, то в Калининграде задачу выхода поставил лично губернатор Антон Алиханов. Учитывая финансовую поддержку клуба, инфраструктура, «Балтика» вполне претендует на выход в РПЛ.

Среди «тёмных лошадок» «Алания» и «Нефтехимик». Коллектив из Владикавказа усилился защитником Татаевым из «Млады-Болеслав», форвардами Подбельцевым из «Факела» и Гиогобиани из «Уфы», который стал игроком «Алании» уже полностью, а не на правах аренды. При этом Спартак Гогниев сумел сохранить своих лидеров, доказывая притязания на высокие места в «лучшей лиге мира» уже с первых туров. Кирилл Новиков, наставник «Нефтехимика» также заявляет об отсутствии проблем с расширением стадиона, если будет решена задача выхода в РПЛ.

Не стоит забывать про московское «Торпедо», воронежский «Факел», получивший финансовые вливания «Акрон». В итоге, получим порядка 8 команд, которые будут претендовать на высокие места в турнирной таблице. Тем интереснее будет следить за «лучшей лигой мира», которая все больше приковывает к себе внимания любителей футбола. Константин Лицин

0
Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Торпедо Москва, Алания, Оренбург, Ротор, Балтика, Нефтехимик, Акрон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола