РФС проверит игрока «Алании» Хубулова, оскорбившего теннисистку Касаткину

РФС проведет разбирательство в отношении футболиста Владимира Хубулова, выступающего за «Аланию». Об этом информирует ТАСС.

Проверка будет проведена из-за конфликта игрока владикавказского клуба с теннисисткой Дарьей Касаткиной. В личной переписке Хубулов оскорбил спортсменку после ее вылета с Уимблдона. Дарья выложила скрины сообщений в социальной сети.

«Алания» принесла извинения Касаткиной за поведение своего игрока. Клуб проведет внутреннее разбирательство.

В прошлом сезоне первенства ФНЛ Хубулов провел 25 поединков, забил два гола и получил четыре желтые карточки.