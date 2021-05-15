ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кержаков объявил об уходе из «Томи»

15 Мая 2021, 21:21,

Александр Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи» после матча с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», - цитирует Кержакова пресс-служба ФНЛ.

«Томь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ, заняв лишь 18-е место, отставание от «Краснодара-2», составило всего один зачетный балл.

Напомним, что Кержаков возглавил «Томь» в сентябре, до этого специалист работал старшим тренером юношеской сборной России. Александр завершил карьеру футболиста в 2017 году, последним его клубом был питерский «Зенит».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Томь, Александр Кержаков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола