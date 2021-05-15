Кержаков объявил об уходе из «Томи»

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15 Мая 2021, 21:21,
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Александр Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи» после матча с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», - цитирует Кержакова пресс-служба ФНЛ.
«Томь» не смогла сохранить прописку в ФНЛ, заняв лишь 18-е место, отставание от «Краснодара-2», составило всего один зачетный балл.
Напомним, что Кержаков возглавил «Томь» в сентябре, до этого специалист работал старшим тренером юношеской сборной России. Александр завершил карьеру футболиста в 2017 году, последним его клубом был питерский «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Томь, Александр Кержаков