«Акрон» проиграл «Факелу», но остался в ФНЛ, так как «Томь» не одолела «Нижний Новгород»

В субботу финишировал сезон в ФНЛ. В заключительных матчах решалась судьба стоящих на вылет команд. «Акрон» дома не смог обыграть «Факел» (0:2) и вылетал в ПФЛ в случае победы «Томи», которая дома встречалась с «Нижним Новгородом». Впрочем, команда Александра Кержакова не смогла вырвать жизненно важные три очка (1:1) и осталась в зоне вылета.

В параллельном матче «Краснодар-2» обыграл «Волгарь» (1:0). С таким же счетом «Чайка» одолела «Нефтехимик».