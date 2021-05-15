ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Акрон» проиграл «Факелу», но остался в ФНЛ, так как «Томь» не одолела «Нижний Новгород»

15 Мая 2021, 18:00,

В субботу финишировал сезон в ФНЛ. В заключительных матчах решалась судьба стоящих на вылет команд. «Акрон» дома не смог обыграть «Факел» (0:2) и вылетал в ПФЛ в случае победы «Томи», которая дома встречалась с «Нижним Новгородом». Впрочем, команда Александра Кержакова не смогла вырвать жизненно важные три очка (1:1) и осталась в зоне вылета.
В параллельном матче «Краснодар-2» обыграл «Волгарь» (1:0). С таким же счетом «Чайка» одолела «Нефтехимик».

Протокол игры  
Акрон 0:2 Факел
    42' Яковлев Павел (0:1)
    60' Максимов Максим (0:2)
Волков Сергей Феррейра Херман   19'   64' (Герюгов Азнаур (   64') Чичерин Никита   64' (Потапов Андрей (   64'   90') Литвин Дмитрий   46' (Майрович Максим (   46') Килин Антон Баланович Сергей Садыков Булат Чудин Иван Гогричиани Гоча   10' (Нихаев Всеволод (   10') Делькин Артём   47' Газданов Артур   46' (Босов Александр (   46')
Запасные: Пьянченко Василий Бидловский Давид Эмини Сефер Ятченко Дмитрий Жестоков Максим Гойло Никита Квеквескири Даур
Ермаков Данила Смирнов Михаил   54' Дашаев Аслан Никитин Андрей Владимирович   85' Мастерной Владислав Шепилов Денис   83'   86' (Черов Василий (   86') Замалиев Наиль   23' Царукян Валерий   68' (Седов Максим (   68') Яковлев Павел   44'   61' (Петрусёв Михаил (   61') Максимов Максим Разборов Андрей
Запасные: Пухов Роман Неплюев Дмитрий Кортнев Дмитрий Брызгалов Сергей
15 мая.
Протокол игры  
Томь 1:1 Нижний Новгород
    13' Янсане Момо (0:1)
(1:1) Симонян Артём 26'    
Конюхов Евгений   46' (Арапов Дмитрий (   46') Пенчиков Даниил Лапшов Иван   63' (Мильдзихов Давид (   63') Сакович Александр Денисов Виталий Зуев Илья   62' Кривцов Никита   3' Талалай Денис Симонян Артём   51' Давыдов Денис   64' (Дмитриев Максим II (   64') Косарев Кирилл
Запасные: Леонов Олег Андреев Иван Цикаридзе Тенгиз Эннин Ричи Зубчихин Никита Файзуллин Дэнис
Смирнов Олег Шумских Алексей   75' (Гогличидзе Лео (   75') Эдиев Исмаил Гоцук Кирилл   44' Темников Иван   23'   78' (Ставпец Александр (   78') Каккоев Никита Калинский Николай   68' (Берковский Илья (   68') Маляров Кирилл   90' Шарипов Альберт Янсане Момо Горбунов Игорь   19'   46' (Галаджан Артём (   46')
Запасные: Зуйков Сергей Попов Артём Султонов Мухаммад Югалдин Дмитрий Сысуев Николай
15 мая.
Протокол игры  
Краснодар-2 1:0 Волгарь
(1:0) Сперцян Эдуард 5'    
Агкацев Станислав Корнюшин Даниил   79' (Бочко Николай (   79') Исаенко Олег Иванов Дмитрий III Бородин Сергей Алексеевич   87' Григорян Арутюн Сулейманов Магомед-Шапи   83' Якимов Вячеслав   72' (Пелих Данил (   72') Воротников Илья Владимирович   76' (Апеков Руслан (   76'   80') Сперцян Эдуард   90' (Текучёв Андрей (   90') Сабуа Леон   68' (Кутовой Максим (   68')
Запасные: Ивашин Андрей Ещенко Сергей
Саганович Дмитрий Журавлёв Юрий Хомуха Иван   78' Локтионов Роман Полубояринов Данил Мендель Андрей   58' (Павлишин Алексей (   58') Ведерников Данила   46' (Николаев Олег (   46') Бердников Алексей   64'   88' (Альберт Габараев (   88') Погосов Артём   63' (Белоус Илья (   63') Агаларов Гамид   46' (Болонин Александр (   46') Юсупов Артём
Запасные: Емельянов Данила Горовых Даниил Стратан Даниил
15 мая.
Протокол игры  
Чайка 1:0 Нефтехимик
(1:0) Хохлачёв Александр 56'    
Филиппов Михаил Пискунов Антон Хозин Владимир   47' Гаджибеков Али Мигунов Александр   46' (Алейников Василий (   46'   51') Савичев Константин   82' (Морозов Виктор (   82') Капленко Никита   46' (Ужгин Матвей (   46') Володкин Пётр   46' (Хохлачёв Александр (   46') Карташов Дмитрий Олейников Иван   76' (Гарновский Мераб (   76') Кулишев Артём
Запасные: Юнусов Руслан Леонтьев Игорь Бородин Дмитрий II Глушков Никита Сергеевич
Исупов Вячеслав Калугин Никита   42' Ширяев Максим Потапов Лев   62' (Калачёв Илья (   62') Первушин Фёдор   66' (Ситдиков Марат (   66') Семёнов Андрей Игоревич Хубаев Давид   73'   87' Яковлев Михаил   68' (Котик Артём (   68') Петров Илья   80' (Денисов Роман (   80'   83') Юшин Александр Уридия Мераби
Запасные: Голубев Андрей Канаев Михаил Агапов Илья Лелюкаев Алан Артемчук Максим
15 мая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Томь, Факел, Нижний Новгород, Акрон
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Комментарии (3)
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0
HG2017
15 Мая 2021, 18:55

Ау, 6 команд вылетают в этом году, акрон в том числе.

1
noname_344
15 Мая 2021, 19:12

6 командой будет Тамбов, он сразу в ПФЛ вылетает

0
HG2017
15 Мая 2021, 21:39

А, точно, забыл про тамбов, спс!

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