«Акрон» проиграл «Факелу», но остался в ФНЛ, так как «Томь» не одолела «Нижний Новгород»

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15 Мая 2021, 18:00,
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В субботу финишировал сезон в ФНЛ. В заключительных матчах решалась судьба стоящих на вылет команд. «Акрон» дома не смог обыграть «Факел» (0:2) и вылетал в ПФЛ в случае победы «Томи», которая дома встречалась с «Нижним Новгородом». Впрочем, команда Александра Кержакова не смогла вырвать жизненно важные три очка (1:1) и осталась в зоне вылета.
В параллельном матче «Краснодар-2» обыграл «Волгарь» (1:0). С таким же счетом «Чайка» одолела «Нефтехимик».
Протокол игры
|42' Яковлев Павел (0:1)
|60' Максимов Максим (0:2)
Волков Сергей • Феррейра Херман 19' 64' ( Герюгов Азнаур ( 64') • Чичерин Никита 64' ( Потапов Андрей ( 64' ) • 90'Литвин Дмитрий 46' ( Майрович Максим ( 46') • Килин Антон • Баланович Сергей • Садыков Булат • Чудин Иван • Гогричиани Гоча 10' ( Нихаев Всеволод ( 10') • Делькин Артём • 47'Газданов Артур 46' ( Босов Александр ( 46')
Запасные: Пьянченко Василий • Бидловский Давид • Эмини Сефер • Ятченко Дмитрий • Жестоков Максим • Гойло Никита • Квеквескири Даур
Ермаков Данила • Смирнов Михаил • 54'Дашаев Аслан • Никитин Андрей Владимирович • 85'Мастерной Владислав • Шепилов Денис 83' 86' ( Черов Василий ( 86') • Замалиев Наиль • 23'Царукян Валерий 68' ( Седов Максим ( 68') • Яковлев Павел 44' 61' ( Петрусёв Михаил ( 61') • Максимов Максим • Разборов Андрей
Запасные: Пухов Роман • Неплюев Дмитрий • Кортнев Дмитрий • Брызгалов Сергей
15 мая.
Протокол игры
|Томь
|1:1
|Нижний Новгород
|13' Янсане Момо (0:1)
|(1:1) Симонян Артём 26'
Конюхов Евгений 46' ( Арапов Дмитрий ( 46') • Пенчиков Даниил • Лапшов Иван 63' ( Мильдзихов Давид ( 63') • Сакович Александр • Денисов Виталий • Зуев Илья • 62'Кривцов Никита • 3'Талалай Денис • Симонян Артём • 51'Давыдов Денис 64' ( Дмитриев Максим II ( 64') • Косарев Кирилл
Запасные: Леонов Олег • Андреев Иван • Цикаридзе Тенгиз • Эннин Ричи • Зубчихин Никита • Файзуллин Дэнис
Смирнов Олег • Шумских Алексей 75' ( Гогличидзе Лео ( 75') • Эдиев Исмаил • Гоцук Кирилл • 44'Темников Иван 23' 78' ( Ставпец Александр ( 78') • Каккоев Никита • Калинский Николай 68' ( Берковский Илья ( 68') • Маляров Кирилл • 90'Шарипов Альберт • Янсане Момо • Горбунов Игорь 19' 46' ( Галаджан Артём ( 46')
Запасные: Зуйков Сергей • Попов Артём • Султонов Мухаммад • Югалдин Дмитрий • Сысуев Николай
15 мая.
Протокол игры
|Краснодар-2
|1:0
|Волгарь
|(1:0) Сперцян Эдуард 5'
Агкацев Станислав • Корнюшин Даниил 79' ( Бочко Николай ( 79') • Исаенко Олег • Иванов Дмитрий III • Бородин Сергей Алексеевич • 87'Григорян Арутюн • Сулейманов Магомед-Шапи • 83'Якимов Вячеслав 72' ( Пелих Данил ( 72') • Воротников Илья Владимирович 76' ( Апеков Руслан ( 76' ) • 80'Сперцян Эдуард 90' ( Текучёв Андрей ( 90') • Сабуа Леон 68' ( Кутовой Максим ( 68')
Запасные: Ивашин Андрей • Ещенко Сергей
Саганович Дмитрий • Журавлёв Юрий • Хомуха Иван • 78'Локтионов Роман • Полубояринов Данил • Мендель Андрей 58' ( Павлишин Алексей ( 58') • Ведерников Данила 46' ( Николаев Олег ( 46') • Бердников Алексей 64' 88' ( Альберт Габараев ( 88') • Погосов Артём 63' ( Белоус Илья ( 63') • Агаларов Гамид 46' ( Болонин Александр ( 46') • Юсупов Артём
Запасные: Емельянов Данила • Горовых Даниил • Стратан Даниил
15 мая.
Протокол игры
|Чайка
|1:0
|Нефтехимик
|(1:0) Хохлачёв Александр 56'
Филиппов Михаил • Пискунов Антон • Хозин Владимир • 47'Гаджибеков Али • Мигунов Александр 46' ( Алейников Василий ( 46' ) • 51'Савичев Константин 82' ( Морозов Виктор ( 82') • Капленко Никита 46' ( Ужгин Матвей ( 46') • Володкин Пётр 46' ( Хохлачёв Александр ( 46') • Карташов Дмитрий • Олейников Иван 76' ( Гарновский Мераб ( 76') • Кулишев Артём
Запасные: Юнусов Руслан • Леонтьев Игорь • Бородин Дмитрий II • Глушков Никита Сергеевич
Исупов Вячеслав • Калугин Никита • 42'Ширяев Максим • Потапов Лев 62' ( Калачёв Илья ( 62') • Первушин Фёдор 66' ( Ситдиков Марат ( 66') • Семёнов Андрей Игоревич • Хубаев Давид 73' • 87'Яковлев Михаил 68' ( Котик Артём ( 68') • Петров Илья 80' ( Денисов Роман ( 80' ) • 83'Юшин Александр • Уридия Мераби
Запасные: Голубев Андрей • Канаев Михаил • Агапов Илья • Лелюкаев Алан • Артемчук Максим
15 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Томь, Факел, Нижний Новгород, Акрон
Ау, 6 команд вылетают в этом году, акрон в том числе.
6 командой будет Тамбов, он сразу в ПФЛ вылетает
А, точно, забыл про тамбов, спс!