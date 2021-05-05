ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос с выходом в РПЛ решается»

05 Мая 2021, 15:51,

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с получением лицензии для участия в РПЛ.

«Наша задача сейчас подготовиться к Омску и хорошо сыграть. А так вопрос с выходом в РПЛ решается, больше ничего не могу сказать», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

После сорока туров «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Нижний Новгород», идущий четвёртым, на четыре очка, до конца чемпионата командам осталось сыграть по две игры. Напомним, что стадион «Оренбурга» не соответствует критериям для получения лицензии для участия в российской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Оренбург, Дмитрий Андреев
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