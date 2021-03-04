Почему в футбол в России всё чаще играют зимой

В текущем розыгрыше первенства ФНЛ впервые в истории состоялись зимние туры. Первую часть сезона клубы завершили в начале декабря, вторая часть стартовала в последних числах февраля. Зачем нужны такие жертвы и почему даже вторая по значимости лига России начала играть зимой, имея в своём составе клубы из Омска, Томска, Красноярска и других городов, где в последние зимние дни температура воздуха даже не пытается колебаться около нуля градусов?

Первой причиной, которая заставляет «залезать» в зимние месяца – это количество участников ФНЛ. В текущем сезоне претендентов побороться за выход в элитный дивизион целых двадцать два. Так много не было никогда! Календарь стал плотным настолько, что команды достаточно часто играют между собой, через три дня на четвёртый. Неудивительно, что вписаться только в тёплый период не получается. Даже с учётом минимальной паузы летом, вызванной пандемией. Кроме того, сама схема составления календаря в первенствах и чемпионатах различного уровня России составляется на основе методики Бергера, которая признана большинством европейских стран устаревшей.

Собственно, за этими европейскими странами и погнались у нас в России в сезоне 2011/2012 года. Один из авторов той идеи Сергей Фурсенко обещал, что переход на систему «весна-осень» позволит питерскому «Зениту» в течение 10 лет выиграть три европейских Кубка. Не случилось. Лишь регулярные измерения минусовой температуры, мерзнущие игроки и перенесённые матчи… Кажется, что выход очевиден – играть матчи зимних туров в тёплых краях. Тем более представители таких есть в ФНЛ. Но все хотят собирать зрителей, а в начале декабря или конце февраля в Краснодаре мало желающих посещать матчи юных «быков».

Ещё одним выходом, который предложили руководители футбола в нашей стране – манежи! Однако как только появились первые крытые арены, то стали появляться первые отрицательные отзывы: тяжело дышать, телевизионная картинка ужасна, искусственное поле приносит большое количество травм. К тому же появились разногласия с положением. Для проведения матчей ФНЛ требуются арены на 10 тысяч человек, а построенные арены с трудом вмещали 3000. Очевидно, что даже трёх тысяч человек зимние матчи в манеже бы не набрали. А уж если бы играли в мороз на улице… История примерно такая же, как и со стадионами, построенными к чемпионату Мира 2018. Деньги вложили, поделили, стадионы оставили непонятно кому. Одним из мотивов перехода на систему «осень-весна» было стремление к соответствию европейским лигам, да и УЕФА «наседал». Однако выиграть Лигу Европы и уж тем более попасть в топовые стадии Лиги Чемпионов у наших клубов так не получилось. В отличие от того, что было при старой системе. В итоге, клубы элитного дивизиона не получили ничего. А их младшие собратья из «футбольного подземелья» вынуждены следовать старшим, пропуская почти месяц летом и «залезая в зиму». Всё для людей. Не пора ли вернуть всё назад?

Константин Лицин