ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Синицын стал игроком «Акрона»

26 Февраля 2021, 20:18,

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын подписал контракт с «Акроном».

Как сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ, соглашение рассчитано до конца сезона. За «Акрон» 32-летний россиянин будет выступать под номером 88.

Отметим, что Синицын, который не провёл ни одного матча за «Краснодар» в нынешнем сезоне, достался новому клубу бесплатно.

После двадцати шести туров «Акрон» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе двадцать два очка. Уже завтра, 27 февраля, «Акрон» на выезде сыграет против «Велеса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Андрей Синицын, Акрон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола