Синицын стал игроком «Акрона»

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын подписал контракт с «Акроном».

Как сообщает пресс-служба клуба из ФНЛ, соглашение рассчитано до конца сезона. За «Акрон» 32-летний россиянин будет выступать под номером 88.

Отметим, что Синицын, который не провёл ни одного матча за «Краснодар» в нынешнем сезоне, достался новому клубу бесплатно.

После двадцати шести туров «Акрон» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе двадцать два очка. Уже завтра, 27 февраля, «Акрон» на выезде сыграет против «Велеса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.