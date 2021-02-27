«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в центральном матче тура

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27 Февраля 2021, 16:05,
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В первом весеннем туре ФНЛ встретились лидеры «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Встреча получилась напряженной, и ее судьбу решил гол Антона Зиньковского, принесший три очка команде из Самары, - 1:0.
По три очка также набрали «Нефтехимик» и «Томь».
Протокол игры
|77' Зиньковский Антон (0:1)
Анисимов Артур • Маляров Кирилл • Шумских Алексей • Гогличидзе Лео • 76'Гоцук Кирилл • Сапета Александр • 18'Калинский Николай • 47'Султонов Мухаммад 70' ( Горбунов Игорь ( 70') • Попов Артём 86' ( Ставпец Александр ( 86') • Комолов Павел 86' ( Янсане Момо ( 86') • Сулейманов Тимур
Запасные: Темников Иван • Зуйков Сергей • Гащенков Михаил • Югалдин Дмитрий • Сысуев Николай • Галаджан Артём • Смирнов Олег • Эдиев Исмаил
Ломаев Иван • Солдатенков Александр • Божин Сергей • Зеффан Мехди • Ежов Роман 90' ( Полуяхтов Владимир ( 90') • Зиньковский Антон 87' ( Кабутов Дмитрий ( 87') • Гацкан Александр • 90'Горшков Юрий 90' ( Витюгов Максим ( 90') • Якуба Денис • 29'Сергеев Иван • Цыпченко Дмитрий 81' ( Голенков Егор ( 81')
Запасные: Dmitriy Prishchepa • Комбаров Дмитрий • Фролов Евгений • Хади Сафаа • Овсянников Богдан • Сарвели Владислав • Аимбетов Абат • Чернов Никита
27 февраля.
Протокол игры
|Иртыш Омск
|1:2
|Нефтехимик
|14' Клёнкин Данил (0:1)
|54' Юшин Александр (0:2)
|(1:2) Стефанович Илья 58'
Полетаев Владислав • Сычевой Владимир • Магадиев Денис 86' ( Морозов Кирилл ( 86') • Шмыков Артём • Шакуро Павел • Киреев Игорь • Кротов Антон 85' ( Бурюкин Илья ( 85') • Визнович Илья 26' 73' ( Коршунов Иван ( 73') • Стеклов Вадим 64' ( Пухов Тимур ( 64') • Третьяков Артём • Стефанович Илья 56' ( Шлеермахер Артур ( 56')
Запасные: Котин Никита • Кузнецов Евгений II • Ерёменко Илья • Жустьев Никита • Кербс Александр • Авдюшкин Даниил
Голубев Андрей • Первушин Фёдор • 18'Ширяев Максим • Агапов Илья • Калугин Никита • Юшин Александр 78' ( Шадрин Павел ( 78') • Денисов Роман • Клёнкин Данил 88' ( Потапов Лев ( 88') • Петров Илья 79' ( Хубаев Давид ( 79') • Галиулин Вагиз • Уридия Мераби 90' ( Артемчук Максим ( 90')
Запасные: Яковлев Михаил • Исупов Вячеслав • Семёнов Андрей Игоревич • Давлатов Бобир
27 февраля.
Протокол игры
|(1:0) Хосонов Хетаг 14'
|15' Nikita Krivtsov (1:1)
|(2:1) Хубулов Владимир 56'
|74' Симонян Артём (2:2)
|90' Пенчиков Даниил (2:3)
Солдатенко Ростислав • Бутаев Аллон • Кочиев Хетаг • 60'Багаев Алан • Качмазов Сослан • Магомедов Бутта 79' ( Суанов Руслан ( 79') • Засеев Азамат 21' • 40'Хугаев Алан 54' 55' ( Дзахов Давид ( 55') • Хубулов Владимир 66' ( Гурциев Батраз ( 66') • Хосонов Хетаг 45' 55' ( Гиоргобиани Николай ( 55') • Хадарцев Батраз 46' ( Машуков Ислам ( 46' ) 70'
Запасные: Зураев Эльбрус • Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Хабалов Алан • Кобесов Давид • Натабашвили Георгий • Шавлохов Давид
Конюхов Евгений • Синяк Антон • Зуев Илья • Евсеев Павел • Денисов Виталий • Талалай Денис 76' ( Пенчиков Даниил ( 76') • Цикаридзе Тенгиз 40' ( Косарев Кирилл ( 40') • Симонян Артём • 56'Denis Faizullin • Nikita Krivtsov • Эннин Ричи 44'
Запасные: Дмитриев Максим II • Леонов Олег • Арапов Дмитрий • Андреев Иван • Лапшов Иван • Мильдзихов Давид • Зубчихин Никита
27 февраля.
Протокол игры
Селихов Александр • Миронов Леонид • Литвинов Руслан • Дьяков Виталий • Воропаев Артём • Ташаев Александр 44' 46' ( Шитов Владислав ( 46') • Сунгатулин Фаниль 84' ( Шильцов Константин ( 84') • Игнатов Михаил • Денисов Даниил • Роша Педро • Оганесян Степан
Запасные: Детенышев Илья • Лайкин Максим • Шитов Виталий • Шитов Антон • Волков Михаил • Муминов Ильяс • Голятов Илья • Мельников Степан
Кузнецов Алексей • Дрогунов Владислав 53' 59' ( Радченко Александр ( 59') • Луппа Данил • Васильев Максим Владимирович • Крючков Александр • Рухаиа Гуджа • Муромский Никита 89' ( Сорокин Валерий ( 89') • Баранов Павел 86' ( Глушков Никита ( 86') • Мараев Николай • Пикатов Дмитрий 72' ( Агуреев Даниил ( 72') • Дибиргаджиев Джамал 23' 59' ( Данилин Максим Алексеевич ( 59')
Запасные: Вамбольт Денис • Хайманов Игорь • Никитин Денис • Горозия Георгий
27 февраля.
Протокол игры
|Велес Москва
|1:1
|Акрон
|(1:0) Ботака-Иобома Эрвинг 53'
|88' Гогричиани Гоча (1:1)
Косаревский Пётр • Кахидзе Александр • Малания Диего • Ботака-Иобома Эрвинг • 46'Котов Павел 90' ( Вакулич Алексей ( 90') • Чуканов Андреа 80' ( Майга Мамаду ( 80') • Осипов Александр • Галоян Артур 80' ( Боковой Андрей ( 80') • Фищенко Руслан • Прошляков Данила 17' 46' ( Баев Алексей ( 46') • Федчук Артём 71' ( Marius Iosipoi ( 71')
Запасные: Елисеев Александр • Гаракоев Сейт-Даут • Кирсанов Никита • Овчинников Павел • Климов Игорь
Волков Сергей • Килин Антон • Чичерин Никита • 8'Литвин Дмитрий • Ятченко Дмитрий 60' ( Босов Александр ( 60') • Квеквескири Даур 78' ( Эмини Сефер ( 78') • Чудин Иван • Герюгов Азнаур 66' ( Пьянченко Василий ( 66') • Майрович Максим • Делькин Артём 82' ( Гираев Карим ( 82') • Бойцов Ефим
Запасные: Садыков Булат • Потапов Андрей • Syanislav Prichinenko1 • Синицын Андрей • Жестоков Максим • Колесников Даниил • Гогричиани Гоча
27 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Нижний Новгород