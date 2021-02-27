«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в центральном матче тура

В первом весеннем туре ФНЛ встретились лидеры «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Встреча получилась напряженной, и ее судьбу решил гол Антона Зиньковского, принесший три очка команде из Самары, - 1:0.

По три очка также набрали «Нефтехимик» и «Томь».