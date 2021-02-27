ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в центральном матче тура

27 Февраля 2021, 16:05,

В первом весеннем туре ФНЛ встретились лидеры «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Встреча получилась напряженной, и ее судьбу решил гол Антона Зиньковского, принесший три очка команде из Самары, - 1:0.

По три очка также набрали «Нефтехимик» и «Томь».

Протокол игры  
Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов
    77' Зиньковский Антон (0:1)
Анисимов Артур Маляров Кирилл Шумских Алексей Гогличидзе Лео   76' Гоцук Кирилл Сапета Александр   18' Калинский Николай   47' Султонов Мухаммад   70' (Горбунов Игорь (   70') Попов Артём   86' (Ставпец Александр (   86') Комолов Павел   86' (Янсане Момо (   86') Сулейманов Тимур
Запасные: Темников Иван Зуйков Сергей Гащенков Михаил Югалдин Дмитрий Сысуев Николай Галаджан Артём Смирнов Олег Эдиев Исмаил
Ломаев Иван Солдатенков Александр Божин Сергей Зеффан Мехди Ежов Роман   90' (Полуяхтов Владимир (   90') Зиньковский Антон   87' (Кабутов Дмитрий (   87') Гацкан Александр   90' Горшков Юрий   90' (Витюгов Максим (   90') Якуба Денис   29' Сергеев Иван Цыпченко Дмитрий   81' (Голенков Егор (   81')
Запасные: Dmitriy Prishchepa Комбаров Дмитрий Фролов Евгений Хади Сафаа Овсянников Богдан Сарвели Владислав Аимбетов Абат Чернов Никита
27 февраля.
Протокол игры  
Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик
    14' Клёнкин Данил (0:1)
    54' Юшин Александр (0:2)
(1:2) Стефанович Илья 58'    
Полетаев Владислав Сычевой Владимир Магадиев Денис   86' (Морозов Кирилл (   86') Шмыков Артём Шакуро Павел Киреев Игорь Кротов Антон   85' (Бурюкин Илья (   85') Визнович Илья   26'   73' (Коршунов Иван (   73') Стеклов Вадим   64' (Пухов Тимур (   64') Третьяков Артём Стефанович Илья   56' (Шлеермахер Артур (   56')
Запасные: Котин Никита Кузнецов Евгений II Ерёменко Илья Жустьев Никита Кербс Александр Авдюшкин Даниил
Голубев Андрей Первушин Фёдор   18' Ширяев Максим Агапов Илья Калугин Никита Юшин Александр   78' (Шадрин Павел (   78') Денисов Роман Клёнкин Данил   88' (Потапов Лев (   88') Петров Илья   79' (Хубаев Давид (   79') Галиулин Вагиз Уридия Мераби   90' (Артемчук Максим (   90')
Запасные: Яковлев Михаил Исупов Вячеслав Семёнов Андрей Игоревич Давлатов Бобир
27 февраля.
Протокол игры  
Алания 2:3 Томь
(1:0) Хосонов Хетаг 14'    
    15' Nikita Krivtsov (1:1)
(2:1) Хубулов Владимир 56'    
    74' Симонян Артём (2:2)
    90' Пенчиков Даниил (2:3)
Солдатенко Ростислав Бутаев Аллон Кочиев Хетаг   60' Багаев Алан Качмазов Сослан Магомедов Бутта   79' (Суанов Руслан (   79') Засеев Азамат   21'   40' Хугаев Алан   54'   55' (Дзахов Давид (   55') Хубулов Владимир   66' (Гурциев Батраз (   66') Хосонов Хетаг   45'   55' (Гиоргобиани Николай (   55') Хадарцев Батраз   46' (Машуков Ислам (   46'   70')
Запасные: Зураев Эльбрус Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Хабалов Алан Кобесов Давид Натабашвили Георгий Шавлохов Давид
Конюхов Евгений Синяк Антон Зуев Илья Евсеев Павел Денисов Виталий Талалай Денис   76' (Пенчиков Даниил (   76') Цикаридзе Тенгиз   40' (Косарев Кирилл (   40') Симонян Артём   56' Denis Faizullin Nikita Krivtsov Эннин Ричи   44'
Запасные: Дмитриев Максим II Леонов Олег Арапов Дмитрий Андреев Иван Лапшов Иван Мильдзихов Давид Зубчихин Никита
27 февраля.
Протокол игры  
Спартак-2 0:0 Динамо Брянск
Селихов Александр Миронов Леонид Литвинов Руслан Дьяков Виталий Воропаев Артём Ташаев Александр   44'   46' (Шитов Владислав (   46') Сунгатулин Фаниль   84' (Шильцов Константин (   84') Игнатов Михаил Денисов Даниил Роша Педро Оганесян Степан
Запасные: Детенышев Илья Лайкин Максим Шитов Виталий Шитов Антон Волков Михаил Муминов Ильяс Голятов Илья Мельников Степан
Кузнецов Алексей Дрогунов Владислав   53'   59' (Радченко Александр (   59') Луппа Данил Васильев Максим Владимирович Крючков Александр Рухаиа Гуджа Муромский Никита   89' (Сорокин Валерий (   89') Баранов Павел   86' (Глушков Никита (   86') Мараев Николай Пикатов Дмитрий   72' (Агуреев Даниил (   72') Дибиргаджиев Джамал   23'   59' (Данилин Максим Алексеевич (   59')
Запасные: Вамбольт Денис Хайманов Игорь Никитин Денис Горозия Георгий
27 февраля.
Протокол игры  
Велес Москва 1:1 Акрон
(1:0) Ботака-Иобома Эрвинг 53'    
    88' Гогричиани Гоча (1:1)
Косаревский Пётр Кахидзе Александр Малания Диего Ботака-Иобома Эрвинг   46' Котов Павел   90' (Вакулич Алексей (   90') Чуканов Андреа   80' (Майга Мамаду (   80') Осипов Александр Галоян Артур   80' (Боковой Андрей (   80') Фищенко Руслан Прошляков Данила   17'   46' (Баев Алексей (   46') Федчук Артём   71' (Marius Iosipoi (   71')
Запасные: Елисеев Александр Гаракоев Сейт-Даут Кирсанов Никита Овчинников Павел Климов Игорь
Волков Сергей Килин Антон Чичерин Никита   8' Литвин Дмитрий Ятченко Дмитрий   60' (Босов Александр (   60') Квеквескири Даур   78' (Эмини Сефер (   78') Чудин Иван Герюгов Азнаур   66' (Пьянченко Василий (   66') Майрович Максим Делькин Артём   82' (Гираев Карим (   82') Бойцов Ефим
Запасные: Садыков Булат Потапов Андрей Syanislav Prichinenko1 Синицын Андрей Жестоков Максим Колесников Даниил Гогричиани Гоча
27 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Нижний Новгород
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