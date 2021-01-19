Геркус не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

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19 Января 2021, 11:41,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что не будет принимать участия в предстоящих выборах главы ФНЛ.
«Я намеревался выдвинуть свою кандидатуру. Однако ситуация поменялась. В РФС возобладал курс на изменения в профессиональном футболе. На реализацию этого курса РФС выдвинул своего генсекретаря Александра Алаева. Желаю ему успеха», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».
Напомним, что в декабре прошлого года пост президента ФНЛ покинул Игорь Ефремов.
ФНЛ - второй по рангу футбольный дивизион России после Премьер-лиги. После первой половины сезона-2020/2021 «Нижний Новгород» лидирует в турнирной таблице первенства, опережая идущие вторыми «Крылья Советов» на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Илья Геркус