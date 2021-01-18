​Генсек РФС Алаев выдвигает свою кандидатуру на пост президента ФНЛ

В конце февраля пройдут выборы президента ФНЛ. В настоящий момент на временной основе эту должность занимает Иван Шабанов, который сменил ушедшего в декабре в отставку Игоря Ефремова.

Свою кандидатуру на должность главы ФНЛ будет выдвигать Александр Алаев, являющийся генеральным секретарём РФС.

Алаев рассказал ТАСС, что РФС имеет представление о том, как должен развиваться футбол в стране. Выборы главы ФНЛ Александр считает хорошим моментом для того, чтобы предложить клубам своё видение.

ФНЛ является вторым по рангу футбольным дивизионом России после Премьер-лиги. После первой части сезона лидером ФНЛ является клуб «Нижний Новгород».