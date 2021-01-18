«Крылья Советов» подписали исландского полузащитника

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18 Января 2021, 11:28,
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Исландский хавбек Арни Вильхамссон, ранее выступавший в чемпионате Украины, продолжит карьеру в России. 26-летний полузащитник трудоустроился в первенстве ФНЛ, подписав соглашение с «Крыльями Советов». Об этом рапортует пресс-служба самарского клуба.
Кроме скандинавских клубов, Вильхамссон выступал за украинские коллективы «Черноморец» и «Колос». Планируется, что Арни примет участие в товарищеской встрече против сербского «Спартака».
После 26 туров ФНЛ «Крылья Советов» набрали 55 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет три очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Арни Вильхамссон