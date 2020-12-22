ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Смородская претендует на пост президента ФНЛ

22 Декабря 2020, 17:29,

ФК "Локомoтив"

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская может вернуться к футбольной деятельности.

Как сообщает Football Truth, Смородская претендует на пост президента ФНЛ. Отметим, что ранее о своих намерениях занять пост президента ФНЛ заявил бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

Напомним, что Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 годы. Под ее руководством «железнодорожники» выиграли лишь один трофей, завоевав Кубок России.

Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов, он работал на данной должности с 2010 года. Выборы нового главы ФНЛ состоится в конце февраля 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ольга Смородская
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола