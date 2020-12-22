Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская может вернуться к футбольной деятельности.

Как сообщает Football Truth, Смородская претендует на пост президента ФНЛ. Отметим, что ранее о своих намерениях занять пост президента ФНЛ заявил бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

Напомним, что Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 годы. Под ее руководством «железнодорожники» выиграли лишь один трофей, завоевав Кубок России.

Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов, он работал на данной должности с 2010 года. Выборы нового главы ФНЛ состоится в конце февраля 2021 года.