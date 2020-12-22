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22 Декабря 2020, 17:29,
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская может вернуться к футбольной деятельности.
Как сообщает Football Truth, Смородская претендует на пост президента ФНЛ. Отметим, что ранее о своих намерениях занять пост президента ФНЛ заявил бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
Напомним, что Смородская работала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 годы. Под ее руководством «железнодорожники» выиграли лишь один трофей, завоевав Кубок России.
Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов, он работал на данной должности с 2010 года. Выборы нового главы ФНЛ состоится в конце февраля 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ольга Смородская