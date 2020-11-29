«Оренбург» вырвал победу над «Крыльями Советов», «Иртыш» переиграл «Спартак-2»

В центральном матче 25-го тура ФНЛ «Оренбург» играл против прямого конкурента, «Крыльев Советов». Хозяева повели уже на пятой минуте, но в середине второго тайма пропустили в ответ и остались в меньшинстве. Тем не менее, на 87-й минуте Джоэль Фамейе с пенальти вырвал для «Оренбурга» победу (2:1).

С таким же счетом «Иртыш» переиграл «Спартак-2». «Велес» был сильнее «Шинника» (4:2).







