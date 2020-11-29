ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Оренбург» вырвал победу над «Крыльями Советов», «Иртыш» переиграл «Спартак-2»

29 Ноября 2020, 16:07,


В центральном матче 25-го тура ФНЛ «Оренбург» играл против прямого конкурента, «Крыльев Советов». Хозяева повели уже на пятой минуте, но в середине второго тайма пропустили в ответ и остались в меньшинстве. Тем не менее, на 87-й минуте Джоэль Фамейе с пенальти вырвал для «Оренбурга» победу (2:1).

С таким же счетом «Иртыш» переиграл «Спартак-2». «Велес» был сильнее «Шинника» (4:2).

Протокол игры  
Оренбург 2:1 Крылья Советов
(1:0) Миронов Алексей 5'    
    66' Солдатенков Александр (1:1)
(2:1) Фамейе Джоэль 87'    
Климович Андрей Малых Андрей   68' Сиваков Михаил Мамин Артём Смирнов Александр   31' Чуканов Андреа   62'   70' Аюпов Тимур Ткачук Денис   90' (Скворцов Алексей (   90') Миронов Алексей Эктов Александр   79' (Фамейе Джоэль (   79'   90') Юсупов Артём   62'   67' (Козлов Андрей (   67')
Запасные: Воробьёв Илья Кеняйкин Алексей Шкофлек Жига Бидловский Давид Хорошков Данил Болотов Евгений Прудников Николай Козлов Савелий Насыров Исламжан
Ломаев Иван Божин Сергей Солдатенков Александр   86'   86' Зеффан Мехди   20' Зиньковский Антон Ежов Роман   78' (Полуяхтов Владимир (   78') Кабутов Дмитрий   75' (Цыпченко Дмитрий (   75') Горшков Юрий Витюгов Максим   17'   81' (Комбаров Дмитрий (   81') Гацкан Александр   8' Сергеев Иван   27'
Запасные: Фролов Евгений Соколов Бахадур Тюрин Владислав Овсянников Богдан Шерстнёв Степан Карпов Максим Чернов Никита
29 ноября.
Протокол игры  
Спартак-2 1:2 Иртыш Омск
    27' Сычевой Владимир (0:1)
(1:1) Нимели Силванус 48'    
    56' Кротов Антон (1:2)
Акмурзин Тимур Миронов Леонид   70' (Лайкин Максим (   70') Дьяков Виталий Петрунин Даниил Воропаев Артём Баду Малкольм Бакалюк Никита   10'   86' (Шильцов Константин (   86') Литвинов Руслан   46' (Шитов Виталий (   46') Денисов Даниил Кожедуб Святослав   46' (Нимели Силванус (   46'   55') Шитов Владислав
Запасные: Детенышев Илья Романьоли Андреа Шитов Антон Муминов Ильяс Голятов Илья
Полетаев Владислав Масловский Александр Магадиев Денис   32' Шмыков Артём Шакуро Павел Киреев Игорь   46' (Подоксёнов Сергей (   46') Стеклов Вадим   89' (Кербс Александр (   89') Киселёв Геннадий   38' Кротов Антон   62' Гордиенко Руслан   73' (Рукас Андрюс (   73'   79') Сычевой Владимир   90' (Шлеермахер Артур (   90')
Запасные: Третьяков Артём Тарабанов Олег Кузнецов Евгений II Авдюшкин Даниил
29 ноября.


 

Протокол игры  
Велес Москва 4:2 Шинник
    17' Низамутдинов Эльдар (0:1)
(1:1) Ботака-Иобома Эрвинг 31'    
(2:1) Максименко Артём 54'    
(3:1) Кахидзе Александр 61'    
    70' Носов Александр (3:2)
(4:2) Стефанович Илья 90'    
Косаревский Пётр Кахидзе Александр Ботака-Иобома Эрвинг Малания Диего Котов Павел   69' Фищенко Руслан   72' (Стефанович Илья (   72') Галоян Артур   76' (Кирсанов Никита (   76') Джамалутдинов Тамирлан   46' (Осипов Александр (   46') Родионов Кирилл   84' (Вакулич Алексей (   84') Максименко Артём Баев Алексей   72' (Майга Мамаду (   72')
Запасные: Поляков Данила Коваленко Богдан Гаракоев Сейт-Даут Городовой Алексей Грачёв Владимир
Матюша Максим Стешин Евгений   35' Покидышев Николай Евсеев Павел   83' (Щадин Артём (   83') Стрелов Евгений Носов Александр   74' (Игнатович Павел (   74') Маляров Никита Зинков Вячеслав   79' (Наседкин Евгений (   79') Самойлов Дмитрий Низамутдинов Эльдар Самодин Сергей
Запасные: Мацхарашвили Никита Гонгапшев Альбек Кутин Денис Голуб Никита Яшин Дмитрий Владимирович
29 ноября.


 

Протокол игры  
Краснодар-2 1:1 Акрон
    52' Газданов Артур (0:1)
(1:1) Григорян Арутюн 90'    
Адамов Денис Исаенко Олег   79' (Текучёв Андрей (   79') Литвинов Вячеслав   68' (Стежко Виталий (   68') Мартынов Илья Пелих Данил Мацукатов Алекс Черников Александр   37' Сперцян Эдуард Воротников Илья Владимирович   72' (Якимов Вячеслав (   72') Кутовой Максим   56' (Сабуа Леон (   56') Сергеев Никита Вячеславович   55' (Григорян Арутюн (   55')
Запасные: Бочко Николай Ивашин Андрей Ещенко Сергей Рзаев Руслан Байрамян Левон
Нестеренко Юрий Верхунов Никита Садыков Булат   74' (Малаховский Максим (   74') Елеев Максим Жестоков Максим Квеквескири Даур   83' (Горбунов Павел (   83') Герюгов Азнаур Газданов Артур Чудин Иван   54' (Яцкий Евгений (   54'   68'   90') Пьянченко Василий   36'   76' (Эмини Сефер (   76') Иванников Николай   64' (Босов Александр (   64'   86')
Запасные: Морозов Константин Колесников Даниил Вахтеев Сергей
29 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Оренбург, Спартак-2, Иртыш
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