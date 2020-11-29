«Оренбург» вырвал победу над «Крыльями Советов», «Иртыш» переиграл «Спартак-2»

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29 Ноября 2020, 16:07,
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В центральном матче 25-го тура ФНЛ «Оренбург» играл против прямого конкурента, «Крыльев Советов». Хозяева повели уже на пятой минуте, но в середине второго тайма пропустили в ответ и остались в меньшинстве. Тем не менее, на 87-й минуте Джоэль Фамейе с пенальти вырвал для «Оренбурга» победу (2:1).
С таким же счетом «Иртыш» переиграл «Спартак-2». «Велес» был сильнее «Шинника» (4:2).
Протокол игры
|(1:0) Миронов Алексей 5'
|66' Солдатенков Александр (1:1)
|(2:1) Фамейе Джоэль 87'
Климович Андрей • Малых Андрей • 68'Сиваков Михаил • Мамин Артём • Смирнов Александр • 31'Чуканов Андреа 62' • 70'Аюпов Тимур • Ткачук Денис 90' ( Скворцов Алексей ( 90') • Миронов Алексей • Эктов Александр 79' ( Фамейе Джоэль ( 79' ) • 90'Юсупов Артём 62' 67' ( Козлов Андрей ( 67')
Запасные: Воробьёв Илья • Кеняйкин Алексей • Шкофлек Жига • Бидловский Давид • Хорошков Данил • Болотов Евгений • Прудников Николай • Козлов Савелий • Насыров Исламжан
Ломаев Иван • Божин Сергей • Солдатенков Александр 86' • 86'Зеффан Мехди • 20'Зиньковский Антон • Ежов Роман 78' ( Полуяхтов Владимир ( 78') • Кабутов Дмитрий 75' ( Цыпченко Дмитрий ( 75') • Горшков Юрий • Витюгов Максим 17' 81' ( Комбаров Дмитрий ( 81') • Гацкан Александр • 8'Сергеев Иван 27'
Запасные: Фролов Евгений • Соколов Бахадур • Тюрин Владислав • Овсянников Богдан • Шерстнёв Степан • Карпов Максим • Чернов Никита
29 ноября.
Протокол игры
|Спартак-2
|1:2
|Иртыш Омск
|27' Сычевой Владимир (0:1)
|(1:1) Нимели Силванус 48'
|56' Кротов Антон (1:2)
Акмурзин Тимур • Миронов Леонид 70' ( Лайкин Максим ( 70') • Дьяков Виталий • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Баду Малкольм • Бакалюк Никита 10' 86' ( Шильцов Константин ( 86') • Литвинов Руслан 46' ( Шитов Виталий ( 46') • Денисов Даниил • Кожедуб Святослав 46' ( Нимели Силванус ( 46' ) • 55'Шитов Владислав
Запасные: Детенышев Илья • Романьоли Андреа • Шитов Антон • Муминов Ильяс • Голятов Илья
Полетаев Владислав • Масловский Александр • Магадиев Денис • 32'Шмыков Артём • Шакуро Павел • Киреев Игорь 46' ( Подоксёнов Сергей ( 46') • Стеклов Вадим 89' ( Кербс Александр ( 89') • Киселёв Геннадий • 38'Кротов Антон • 62'Гордиенко Руслан 73' ( Рукас Андрюс ( 73' ) • 79'Сычевой Владимир 90' ( Шлеермахер Артур ( 90')
Запасные: Третьяков Артём • Тарабанов Олег • Кузнецов Евгений II • Авдюшкин Даниил
29 ноября.
Протокол игры
|Велес Москва
|4:2
|Шинник
|17' Низамутдинов Эльдар (0:1)
|(1:1) Ботака-Иобома Эрвинг 31'
|(2:1) Максименко Артём 54'
|(3:1) Кахидзе Александр 61'
|70' Носов Александр (3:2)
|(4:2) Стефанович Илья 90'
Косаревский Пётр • Кахидзе Александр • Ботака-Иобома Эрвинг • Малания Диего • Котов Павел • 69'Фищенко Руслан 72' ( Стефанович Илья ( 72') • Галоян Артур 76' ( Кирсанов Никита ( 76') • Джамалутдинов Тамирлан 46' ( Осипов Александр ( 46') • Родионов Кирилл 84' ( Вакулич Алексей ( 84') • Максименко Артём • Баев Алексей 72' ( Майга Мамаду ( 72')
Запасные: Поляков Данила • Коваленко Богдан • Гаракоев Сейт-Даут • Городовой Алексей • Грачёв Владимир
Матюша Максим • Стешин Евгений • 35'Покидышев Николай • Евсеев Павел 83' ( Щадин Артём ( 83') • Стрелов Евгений • Носов Александр 74' ( Игнатович Павел ( 74') • Маляров Никита • Зинков Вячеслав 79' ( Наседкин Евгений ( 79') • Самойлов Дмитрий • Низамутдинов Эльдар • Самодин Сергей
Запасные: Мацхарашвили Никита • Гонгапшев Альбек • Кутин Денис • Голуб Никита • Яшин Дмитрий Владимирович
29 ноября.
Протокол игры
|Краснодар-2
|1:1
|Акрон
|52' Газданов Артур (0:1)
|(1:1) Григорян Арутюн 90'
Адамов Денис • Исаенко Олег 79' ( Текучёв Андрей ( 79') • Литвинов Вячеслав 68' ( Стежко Виталий ( 68') • Мартынов Илья • Пелих Данил • Мацукатов Алекс • Черников Александр • 37'Сперцян Эдуард • Воротников Илья Владимирович 72' ( Якимов Вячеслав ( 72') • Кутовой Максим 56' ( Сабуа Леон ( 56') • Сергеев Никита Вячеславович 55' ( Григорян Арутюн ( 55')
Запасные: Бочко Николай • Ивашин Андрей • Ещенко Сергей • Рзаев Руслан • Байрамян Левон
Нестеренко Юрий • Верхунов Никита • Садыков Булат 74' ( Малаховский Максим ( 74') • Елеев Максим • Жестоков Максим • Квеквескири Даур 83' ( Горбунов Павел ( 83') • Герюгов Азнаур • Газданов Артур • Чудин Иван 54' ( Яцкий Евгений ( 54' 68' ) • 90'Пьянченко Василий 36' 76' ( Эмини Сефер ( 76') • Иванников Николай 64' ( Босов Александр ( 64' ) 86'
Запасные: Морозов Константин • Колесников Даниил • Вахтеев Сергей
29 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Оренбург, Спартак-2, Иртыш