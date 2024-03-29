Агент прояснил ситуацию Щенникова

Агент Сергей Пушкин, который работает с защитником Георгием Щенниковым, прояснял ситуацию игрока. По словам агента, 32-летний футболист не завершал карьеру, но сейчас у него нет хороших предложений.

«Георгий не завершал карьеру, он ещё готов поиграть. Но на данный момент каких-то интересных предложений нет. Если будет конкретное предложение, то мы рассмотрим его», - цитирует Пушкина «РБ Спорт».

Напомним, что Георгий Щенников обрёл статус свободного агента прошлым летом, когда истёк его контракт с ЦСКА. За другие команды по ходу своей карьеры защитник не выступал.

Отметим, что Щенников провёл десять матчей за национальную сборную России.