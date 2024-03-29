Шалимов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

«Спартак» - моя родная команда, где я вырос. Я вообще считаю, что надо возвращаться просто к другому футболу. Вот как «Краснодар» когда-то играл, вот стиль, потому что команда хорошая», - высказался специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».