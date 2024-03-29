Шалимов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможной работе в столичном «Спартаке».
«Спартак» - моя родная команда, где я вырос. Я вообще считаю, что надо возвращаться просто к другому футболу. Вот как «Краснодар» когда-то играл, вот стиль, потому что команда хорошая», - высказался специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В настоящий момент пост наставника «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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