Макаров впервые объяснил осенний конфликт с Личкой

Денис Макаров, полузащитник московского «Динамо» спустя полгода объяснил осенний конфликт с Марцелом Личкой, главным тренером «бело-голубых». В прошлом году осенью Личка отстранял Макарова от тренировок, однако после некоторой паузы Денис к ним вернулся и ситуация разрешилась.

«Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Получилось недопонимание, мы сели, поговорили, высказали всё в глаза и пожали руки», - говорит Макаров «Чемпионату».

Напомним, чех возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона. Макаров при Личке сыграл в сезоне уже в 20 матчах во всех турнирах, в них он оформил четыре гола.

«Мне кажется, мы поняли друг друга», - добавил Макаров.