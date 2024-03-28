Черданцев: «Черчесов сказал, что у него есть интересное предложение»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился информацией относительно экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Мы пытались с Костей Геничем сосватать его главным тренером в медиакоманду «Матч ТВ». Нам он вежливо отказал, поскольку сказал, что у него есть более интересное предложение», - передает слова Черданцева «Матч ТВ».
Напомним, что последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист покинул этот клуб в августе прошлого года. С того момента Станислав Саламович находится в поиске нового места работы.
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