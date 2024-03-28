Коваленко: «Крылья Советов» - сильная команда, «Зенит» усердно готовится»

«Крылья» - сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом выбегают в контратаки. Будет интересная игра, мы очень усердно готовимся каждый день», - передает слова полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».