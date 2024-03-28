Коваленко: «Крылья Советов» - сильная команда, «Зенит» усердно готовится»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Коваленко высказался касательно предстоящего матча с «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
«Крылья» - сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом выбегают в контратаки. Будет интересная игра, мы очень усердно готовимся каждый день», - передает слова полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».
Поединок состоится на стадионе в Самаре 30 марта, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Крылья» занимают восьмое место в таблице, а «Зенит» - первое.
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