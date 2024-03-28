Пономарёв: «Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с журналистами высказался об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне. Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен», - передает слова ветерана «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 28 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.