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Пономарёв: «Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен»

28 Марта 2024 • 12:55 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с журналистами высказался об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне. Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен», - передает слова ветерана «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 28 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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