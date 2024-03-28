Черданцев: «Все эти «Абаскали и Ивичи» - ненадёжно»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о недавней отставке сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«У руководителей, полагаю, лопнуло терпение. Увольнение Ивича не связано со спортивными результатами. Все эти «Абаскали и Ивичи» - ненадежно. Даже титулы не гарантия. Вспомните того же Манчини», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».
Напомним, что вместо Ивича пост главного тренера краснодарского коллектива занял Мурад Мусаев.
После 20 туров чемпионата России «быки» набрали 39 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
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