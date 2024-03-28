Черданцев: «Все эти «Абаскали и Ивичи» - ненадёжно»

«У руководителей, полагаю, лопнуло терпение. Увольнение Ивича не связано со спортивными результатами. Все эти «Абаскали и Ивичи» - ненадежно. Даже титулы не гарантия. Вспомните того же Манчини», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».