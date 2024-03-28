Бояринцев: «Промес подвёл «Спартак», команда обеднела»

Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев поделился мнением о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес - один из ключевых игроков атаки. «Спартак» без него обеднел. Квинси для команды Абаскаля - потеря в атакующих действиях. Он однозначно подвел клуб», - приводит слова наставника Livesport.ru.

Напомним, что Промес не смог вернуться с командой в Москву. Нидерландца задержали в аэропорту Дубая. Сейчас футболист находится под арестом в ОАЭ.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ. В ближайшем поединке «красно-белые» на своем поле примут «Урал».