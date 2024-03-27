Митай: «У меня нет репетитора по русскому языку, схватываю всё на лету»

Марио Митай – 20-летний албанский защитник московского «Локомотива», родившийся в Греции. Футболист рассказал, как обстоят его дела с изучением русского языка.

«У меня нет репетитора, я всё схватываю сам, на лету. Свободно говорить по-русски пока не могу, однако, что мне говорят – понимаю», - говорит Митай Sport24.

Футболист добавил, что в московских кафе и ресторанах, а также в магазинах персонал говорит по-английски. Поэтому дискомфорта в общении легионер не испытывает. Однако в первые два месяца жизни в Москве его дважды остановили гаишники.

«Вот там пришлось понервничать», - вспоминает Марио.

Ранее Митай назвал плюсы жизни в российской столице.