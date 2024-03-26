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Митай в восторге от Москвы, албанец назвал ощутимые плюсы столицы России

26 Марта 2024 • 21:44 Комментировать

Албанский легионер столичного «Локомотива» выступает за свой клуб уже второй сезон – с лета 2022 года. За время жизни в Москве он успел сполна оценить жизнь в столице и рассказал, в чём Москва превосходит другие города, где он бывал ранее.

«Москва мне сразу понравилась, великолепный город. Лучше многих других европейских столиц. Здесь самые вкусные рестораны, в которых я когда-то бывал», - говорит Митай для Sport24.

Марио добавил, что в Москве он ходит не только по ресторанам – ему нравятся парки, достопримечательности. В плане автомобильной части – низкие цены на бензин и качественные дороги.

«В сравнении с Европой – небо и земля, там везде топливо дорогое», - добавил Митай.

В этом сезоне на счету албанца 19 матчей за «Локо» суммарно в РПЛ и Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марио Митай
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