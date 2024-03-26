Карпов: «Митрюшкин подпишет трёхлетний контракт с «Локомотивом»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале подтвердил грядущий переход из «Химок» в московский «Локомотив» голкипера Антона Митрюшкина.

По информации Ивана, 28-летний голкипер и «Локо» свяжут друг друга трёхлетним трудовым соглашением. Сумма подъёмных для вратаря составит 15 млн руб.

«Немало, но не идёт в какое сравнение с суммой, которую пришлось бы выложить за трансфер другого вратаря», - отмечает Карпов.

Как добавляет инсайдер, Митрюшкина «Локомотив» берёт из-за потенциального ухода из команды Даниила Худякова.

«Летом истекает контракт Даниила, а оффер о его переподписании на текущих условиях (зарплата 3 млн руб. в месяц) — футболист отверг. Агент игрока предлагал дождаться конца сезона и уже тогда обсудить. А если бы и летом стороны не договорились?», - заключил Карпов.

Помимо Худякова, напомним, голкиперами московского клуба являются Илья Лантратов и Маринато Гилерме.