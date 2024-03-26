Семшов вспомнил, что заставило его закончить карьеру игрока

45-летний Игорь Семшов будучи полузащитником защищал цвета питерского «Зенита», московского «Динамо» и других команд. Также ныне тренер успел поиграть и за сборную России.

В интервью Livesport.ru Семшов вспомнил, что заставило его повесить бутсы на гвоздь в 2014 году.

«Мыслей в тяжёлые моменты оставить футбол не было. У меня была травма тазобедренного сустава. Его надо было менять. Из-за этого я закончил карьеру. До этого, пока были силы и позволял сустав — я думал только об игре», - приводит слова Семшова источник.

Последним клубом в карьере Семшова были самарские «Крылья Советов». С 2017 года бывший хавбек начал тренерскую карьеру.