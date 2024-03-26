Лунёв прокомментировал предложение Буффона увеличить ворота

Относительно недавно легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон предложил увеличить размер ворот в футболе. Комментарий по поводу этого предложения дал российский голкипер Андрей Лунёв, который выступает за азербайджанский «Карабах».

«Не надо ничего менять. Всё и так нормально. Думаю, с его стороны это была сто процентов шутка. Представьте, если увеличить ворота сантиметров на тридцать вверх и по пятнадцать в обе стороны, то какая у нас была бы игра?» - слова Лунёва приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прошлым летом Джанлуиджи Буффон повесил перчатки на гвоздь. По ходу своей долгой карьеры итальянский вратарь поиграл за три команды – за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ».